Vjerovali ili ne, ovo je Muzej Domovinskog rata u Splitu: Donatori traže svoje oružje natrag

Autor: Snježana Vučković

Ratnici iz splitskog škvera imali su najbolje najmere kada su za svoj muzej u Brodogradilištu prikupili oružje kojim su se koristili tijekom Domovinskog rata. Cijelim projektom pozabavio se inženjer Boris Bilić koji je eksponate doveo u pristojno stanje, no tada je na njihovo izložbeno oružje Grad Split “bacio oko” te ga poželio imati kao dio postava u Muzeju Domovinskog rata.

U studenome 2016. godine Uprava “Brodosplita” ipak je prihvatila zamolbu Grada Splita i odobrila donaciju 116 predmeta iz Domovinskog rata, kao i 42 fotografije iz postava svog muzeja u škveru, a sve u nadi kako će njihove eksponate Muzej Domovinskog rata predstavit na višoj razini i većem broju ljudi.

Međutim, osam godina nakon donacije, eksponati i dalje stoje pohranjeni u skladištu bivšeg “Montera”, gdje je i adresa Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

“Tražio sam da nam vrate barem jedan minobacač, no nisu htjeli”

Glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić tvrdi da je muzej i dan danas zatvoren za javnost, te iznimno žali što su uopće donirali svoje ratne eksponate.

“Mi bi smo ih rado izložili kod nas u muzeju Brodogradilišta jer smo do prije pandemije koronavirusa uspjeli privući 2 000 posjetitelja. Imali smo želju sada za Noć muzeja izložiti barem nešto od onoga što smo donirali, no iz Muzeja Domovinskog rata ne žele niti čuti o povratu barem dijela naše donacije. U konačnici sam ravnatelja zamolio da nam vrate samo jedan minobacač, ali nisu nam ni to dali”, žali se našem portalu Josip Jurišić. Spomenutih eksponata više nema jer su, kaže, donirani Muzeju Domovinskog rata u Splitu.

“Svi eksponati iz postava Muzeja Brodosplit, prema ugovoru o donaciji, ustupljeni su primatelju donacije radi njihove obrade i upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te su potom trebali biti ponovno vraćeni u prostor Muzeja Brodosplit, sve do izgradnje i konačne realizacije Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Međutim, oni su do danas neprimjereno uskladišteni i nedostupni javnosti, iako tvrde da su otvoreni. Čak i da nam zakonski po ugovoru nisu dužni vratiti ili posuditi naše oružje, bilo bi moralno da tako postupe. Umjesto toga, na naše upite i zamolbe rijetko odgovaraju, a i ako to čine – onda je to s visoka”, kaže glasnogovornik Brodosplita.

Ravnatelj muzeja škveranima: “Sjete se rata na jednu noć u godini”

Međutim, ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu Matej Gabrilo kaže nam da to baš i nije tako.









“Zbirku “Brodosplit” kao kulturno dobro nemamo namjeru slati okolo i raspačavati kako kome padne na pamet, posebno privatnim ili pravnim osobama koje nisu stručne ili nisu registrirane za obavljanje muzejske djelatnosti. Napominjemo kako Muzej “Brodosplita” ne postoji kao ustanova koja je registrirana za obavljanje muzejske djelatnosti, niti ima stručnu osobu, kustosa, koja skrbi o predmetima. Po Zakonu o muzejima, takvo ponašanje je i kažnjivo.”

Gabrilo objašnjava kako su predmetnu donaciju zaprimili 2016. godine dok su bili u osnivanju, a u listopadu 2017., su i osnovani.

“Navedene predmete smo 2020. konzervirali i restaurirali, a što je financiralo Ministarstvo kulture i Grad Split. Poslije toga smo počeli pripremati veliku izložbu navedene zbirke, ali izbila je korona i umjesto izložbe snimili smo dokumentarni film “Škverani za Domovinu”. Od navedenih predmeta stvorili smo i muzejsku zbirku “Brodosplit” koja je 99% obrađena i upisana u našu Inventarnu knjigu, s čime je ista postala kulturno dobro Republike Hrvatske. Posjet Muzeju i zbirci “Brodosplit” moguć je svakim radnim danom od 8-16h, a uz najavu i vikendima.”









“Za kraj”, dodaje ravnatelj splitskog Muzeja Domovinskog rata, “netko se sjeti Domovinskog rata jednu noć na godinu, mi djelatnici Muzeja Domovinskog rata u Splitu radimo na promicanju događaja, osoba i vrijednosti Domovinskog rata 365 dana u godini.”

“Zagreb nam je uredno vratio oružje, splitski muzej to ne želi”

Iz uprave Brodosplita ove Gabrilove navode nazivaju smiješnim i dostavljaju fotografiju njihova muzeja, ponavljajući kako je riječ o neuglednom skladištu, odnosno atomskom skloništu po kojem baš nitko ne može znati da je riječ o muzeju vrijednih eksponata:

Inženjer Boris Bilić ponašanje ravnatelja Muzeja Domovinskog rata smatra duboko nemoralnim, te da je izjaviti da se škverani jednom godišnje sjete Domovinskog rata izrazito drsko.

“Satima sam konstruirao te eksponate koji su najprije bili ustupljeni Zagrebu iz kojeg su pristojno vraćeni. Ja osobno nisam bio voljan da škver te eksponate ustupi Splitskom Muzeju Domovinskog rata, ali sam se nadao da će na taj način oružje kojim smo se koristili tijekom Domovinskog rata biti jače i bolje izloženo javnosti. Osim toga, uvjerili su nas kako će se muzej brzo otvoriti, a on i dalje egzistira u nekom podrumskom prostoru. Priznajem da su napravili izvrstan restauratorski posao, ali što to vrijedi kada eksponati nisu izloženi. Tamo se nalazi i prva termobarična bomba i zaista je šteta da, ako već ne znaju što imaju, ne žele vratiti barem dio donacije. Jednostavno sve žele zadržati za sebe”.