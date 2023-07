(VIDEO) Tuđmanov govor protiv ustaških znakova 1993. protresao Hercegovinu: ‘Vi jeste Hrvati, ali niste veći od mene’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Netom nakon konferencije održane u Međugorju na kojoj je dogovoren prekid sukoba Hrvata i Bošnjaka, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman je 1993. godine posjetio Tomislavgrad.

Govor koji je tada održao Tuđmana pred hotelom “Tomislav”, a koji su slušale tisuće Duvnjaka i prognanih Kuprešaka, smatra se jednim od njegovih najsnažnijih ali i najmanje poznatim nastupima.

Moćan govor u Tomislavgradu

Uz njega su bili tadašnji predsjednik HRHB Mate Boban i prvi ministar obrane Gojko Šušak koji su uz okupljenu masu svjedočili slavnoj Tuđmanovoj rečenici “Ovdje je stvorena i ovdje se brani Hrvatska.





No, ta je rečenica samo jedna u nizu izgovorenih koje su tada oduševile sve prisutne.

Rekao je kako je sretan što je na povijesnom tlu za koje se veže, prije 1.000 godina, stvaranje samostalne kraljevine Hrvatske, referirajući se pritom na krunidbu kralja Tomislava, ali i na činjenicu da je hrvatski narod od tada samo kratko vrijeme uživao svoju punu samostalnost, te da je svjestan “kakav je udio tada dao ovaj kraj”:

“Za stvoriti hrvatsku državu treba imati srca, ali treba imati i razuma i pameti. Treba imati spremnosti na žrtve, ali i procijeniti svjetske okolnosti”, kazao je.

“Hrvatska je na Duvanjskom polju začeta”

“Zapamtite što ću vam sada reći, obnoviti, uskrsnuti tu hrvatsku državu koja je prema legendi tu na Duvanjskom polju začeta, a kasnije izgubljena, koja je pokušala biti obnovljena u Drugom svjetskom ratu ali je satrvena uz velike žrtve, mogli smo samo na svim žrtvama koje je hrvatski narod dao, ali i na svijesti da vučemo iz svoje povijesti sve ono što je bilo pozitivno, na čemu možemo graditi, sa čime nas može svijet priznati, a da odbacimo ono što nas je dovodilo do nepotrebnih žrtava, i da odbacimo ono zbog čega nas svijet i danas optužuje i osuđuje, i zbog čega je i danas bio protiv stvaranja samostalne države.”

U nastavku je objasnio da Hrvatska mora ići putem koji je svijetu prihvatljiv, te održao “antiustašku lekciju”:









“Ljudi tu u Hercegovini nose crne odore, ustaške znakove, hitlerovske znakove…”

“Ja sam pred osam dana sazvao i ovu konferenciju u Mostaru jer je bila ugrožena i ova Hrvatska koju smo stvorili, jer su svijetom pokazali TV snimke na kojima ljudi tu u Hercegovini nose crne odore, ustaške znakove, hitlerovske znakove. Da su to fašisti, da su to ljudi koji provode isto tako genocidnu politiku prema Muslimanima kao i Srbi. I da treba i Hrvatskoj uvesti sankcije. Poslušajte me dragi mladići, vi jeste Hrvati i ja to priznajem. Ali nitko od vas nije i neće biti veći Hrvat od mene i onih koji vode ovu državu”, kazao je i izazvao gromoglasan aplauz.

“Nemojte ići za onima koji su ili budale ili čak provokatori u našim redovima. Čuvajmo ovo što smo stvorili, čuvajmo žrtve koje ste vi dali na svakoj hrvatskoj stopi zemlje. Nema obitelji koja na ovaj ili onaj način nije dala žrtvu za hrvatsku slobodu. Nemojmo sami izazivati sudbinu i davati materijala onima koji bi nas i sad htjeli vratiti u Jugoslaviju, i koji neprestano lažu i obmanjuju kako je sadašnja hrvatska država nastavak nekakve fašističke države koja provodi genocid prema Muslimanima u BiH.”