(VIDEO) SVIREP NAPAD IZ ZASJEDE NA HRVATSKE POLICAJCE! Pobunjeni Srbi otvorili vatru na ophodnju: 'Preživjeli su zvali pomoć, ali nitko se nije zaustavljao'

Napetost koja je vladala 1991. godine u selima pod Papukom rezultirala je napadom velikosrpskih pobunjenika na hrvatske policajce iz policijske postaje Orahovica, koji su 11. kolovoza 1991. godine krenuli u uobičajenu ophodnju.

Neposredno prije toga, općinski čelnici Orahovice posjetili su mjesne Srbe te s njima razgovarali o problemima koji ih muče.

Tako su im se u jednoj od posjeta, Slatinskom Drenovcu, 4. kolovoza požalili na česte policijske kontrole, ali i izgled hrvatskog grba koji ih je podsjećao na slovo U. No, unatoč tome, izrazili su spremnost na suradnju s predstavnicima službene hrvatske vlasti.





Srpska zasjeda uhvatila ih je nespremne

Međutim, već idućeg dana, 5. kolovoza pojavila se prva naznaka kako će nastati problemi. Naime, u središtu Slatinskog Drenovca zavijorila se srpska zastava.

Iako je izgledalo kao da će se stvari izgladiti, budući su zastavu mještani sami uklonili bez da je hrvatska policija morala izlaziti na teren, oni su to svejedno radili. I dalje su izlazili u ophodnje.

No, stvorila se i određena razina povjerenja, pa su hrvatski policajci krenuli u svoje ophodnje ne noseći pancirke, ne vjerujući da će se dogoditi išta loše. Tako su kobnog prijepodneva 11. kolovoza 1991. hrvatski policajci krenuli u još jednu ophodnju.

Nisu ni slutili da su im pobunjeni Srbi i aktivisti Srpske demokratske stranke na ulazu u selo postavili zasjedu.

Policajci se našalili, a onda je krenuo pakao

Nakon što su prošli Humljane te došli do ulaza u Pušinu, vidjeli su našarana četiri ćirilična slova S. Čak su se i našalili da će im trebati putovnica, a onda su odjednom srpski pobunjenici zapucali na njih. Izrešetali su vozilo hrvatskih policajaca te ga pogodili s ukupno 61 metkom.

No, pritom je jedan od hrvatskih policajaca Josip Jurković koji je vozio, nekako ispao iz vozila, pribrao se, brzo dohvatio pušku te uzvratio rafalima. To je napadače donekle omelo, no u napadu su ubili policajca Stjepana Mlakara koji je odmah podlegao ozljedama, dok su Franju Sterlu teško ranili s 13 metaka. Jurković je bio lakše ranjen.









Kad se situacija raščistila, preživjeli policajci zvali su pomoć, no nitko od automobila koji su vozili ka Pušini nije se zaustavio. Naposljetku se zaustavio jedan biciklist koji je došao iz pravca Humljana, pa jedan automobil s obitelji koji je došao iz pravca Pušine. Vozač automobila otišao je po Hitnu pomoć, koja je uskoro došla. Preživjele su odvezli u bolnicu.

Za zločin nitko nije odgovarao

Ta ophodnja bila je posljednja koja je otišla obići brdska sela na Papuku, a taj napad bio je posljednji čin pobunjenih Srba na orahovačkom području prije nego što su izbila ratna djelovanja.

Sutradan, 12. kolovoza je proglašena autonomna oblast pobunjenih Srba, tzv. SAO Zapadna Slavonija, a kraj je ostao okupiran četiri mjeseca, sve do prosinca 1991. kad su u operaciji Papuk '91. oslobođena podpapučka sela.









Stjepan Mlakar time je postao prvi poginuli branitelj u Domovinskom ratu na području današnje Virovitičko-podravske županije. No, tragedija obitelji Mlakar nije se zaustavila na ovome. Dvadesetak dana poslije, velikosrpski osvajači su počinili pokolj u Balincima, Četekovcu i Čojlugu u kojem su ubili Stjepanova mlađeg brata Milana. Kod mjesta pogibije Stjepana Mlakara podignuto je poslije spomen-obilježje, a u Orahovici se ulica u kojoj je policijska postaja zove po Stjepanu Mlakaru.

O događaju je 2020. godine snimljen dokumentarni film ‘Posljednja patrola’.

Za ovaj zločin nikada nije odgovarao niti jedan od počinitelja koje je predvodio Milenko Stanković, a dvanaestorici je suđeno u odsustvu na Županijskom sudu u Osijeku za napad.