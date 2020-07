(VIDEO) SRBIN RAZOTKRIVA DALJE! Rekao tko je ubio Vukovarca i pokazao dvorište u kojem je tijelo

Autor: Snježana Vučković

O suspendiranom policajcu koji je svojedobno suspendiran sa zadatka istraživanja zločinna na Ovčari, pisali smo u nekoliko navrata.

Nikola Kajkić je u javnost prvi put dospio kada je održao konferenciju za novinare na kojoj je ispričao kako osnove za suspendiranje nema, te da je zapravo riječ o činjenici da svoj posao odrađuje bolje nego što se očekivalo. On je, tako je tvrdio onda, a u tome ustraje i danas, bio na tragu razrješenja mnogih ubojstava u Vukovaru, no od vlasti nije bilo povratne reakcije jer je među imenima osumnjičenih za zločine bilo onih koji i danas žive u Hrvatskoj. Nikola Kajkić misli da se njegovim suspendiranjem sve pokušalo zataškati, a sve zbog nastavka dobre suradnje vladajućih koalicijskih partnera.

Kajkić sa svjedokom otišao korak dalje

O Srbinu Ž.M. koji tvrdi da je pokopao 10-20 ljudi ubijenih na Veleprometu, Kajkić je odlučio progovoriti javno, a to smo i objavili. Ž.M. je i pokazao mjesto masovne grobnice, a Kajkić tvrdi da je pravosuđe sa saznanjima ovog svjedoka upoznato još 2017. godine, no da iskapanja još nisu započela.

Jučer je sa svojim svjedokom Nikola Kajkić otišao korak dalje…

“Sad govorim o ratnom zločinu ubojstva Zvonka Pavlović iz Vukovara, početkom 1992 godine, ubijen je od strane trojice četnika ili pobunjenih Srba”, tvrdi Kajkić i navodi imena ljudi koji su bli pripadnici SAO milicije, a kasnije, kaže, i policije.

Ubojstvo koje nije evidentirano

“Zvonko Pavlović ubijen je u današnjoj Županijskoj ulici (preko puta Vukovarske bolnice), i zakopan u šatorskom krilu u dvorištu iste kuće. Do danas nije pronađen ili identificiran, međutim neshvatljivo je da se ne vodi u evidencijama Ministarstva kao nestala osoba u Domovinskom ratu u Vukovaru. Također je neshvatljivo da ga je majka tražila do svoje smrti (2016), a da to nigdje nije evidentirano”, smatra Nikola Kajkić.

“Ubojstvo Zvonka Pavlovića i njegove ubojice kao i moguću lokaciju gdje mu se nalazi tijelo otkrio sam uz pomoc ŽM kao i pomoć još nekoliko osoba, ali i dalje je nejasno da ga nema među ubijenim u evidnecijama MUP a, dok se u knjigama nestalih MHB vodi kao da je nestao 18.11.1991, a istina je da je ubijen u siječnju 1992. Logično je zapitati se: kako naći njegove ubojice i njegove posmrtne ostatke kada nismo oformili spis, niti za isto pokrenuli istrazivanje, bilo policijsko ili državnoodvjetničko? To sve govori o činjenici kako nam je sustav neorganiziran i neučinkovit a o čemu govorim već duži niz godina”, zaključuje ovaj policajac koji je svoju istragu i snimio.