(VIDEO) Pogledajte spektakularnu snimku zajedničkog leta skupine ‘Krila Oluje’ povodom 15.godišnjice prvog okupljanja

Autor: Dnevno

Akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) „Krila Oluje“ obilježila je u srijedu, 12. lipnja 2019. petnaestu obljetnicu prvog okupljanja prve postave pilota, iz koje je kasnije i službeno utemeljena, na 10. obljetnicu Vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2005. godine.

Prve ideje i pripremne aktivnosti oko utemeljenja grupe započele su u lipnju 2004., a prvi nastup uslijedio je 23. srpnja 2004. na svečanosti otvorenja Europskog juniorskog prvenstva u jedrenju u Zadru. U tom povijesnom letu sa četiri aviona Pilatus PC-9M letjeli su piloti Miroslav Franjić, Damir Barišić, Diana Doboš i Saša Joković.

U spomen na začetke osnivanja „Krila Oluje“ organiziran je zajednički let sadašnje postave „Krila Oluje“ s pilotima prve postave koji su u sustavu Hrvatske vojske. Tako je prvi vođa „Krila Oluje“ pukovnik Miroslav Franjić letio u kabini zajedno sa sadašnjim vođom grupe, satnikom Darkom Belančićem. Pukovnik Barišić, koji je letenje u grupi započeo na poziciji lijevog pratitelja, letio je zajedno s bojnikom Ivanom Anđićem, a bojnica Doboš nalazila se u kabini s natporučnikom Markom Novkovićem na poziciji desnog pratitelja.

Nakon susreta prve i sadašnje postave „Krila Oluje“ i zajedničkog leta, pukovnik Franjić kazao je kako je sretan što je sudjelovao u osnivanju „Krila Oluje“.

“Ponosan sam što imamo jednu od najboljih akrobatskih grupa na svijetu, sjajne avione, još bolje pilote željne učenja i zajedništvo. Poručujem im neka nastave konstantno učiti i napredovati“, kazao je pukovnik Franjić.

Pukovnik Barišić, koji je u dva navrata vodio „Krila Oluje“, i danas je usko vezan uz grupu i njezino djelovanje. Istaknuo je kako je praktički pola njegove letačke karijere i ostvarenog naleta vezano uz letenje u „Krilima Oluje“.

“Ulazak u sastav akrobatske grupe HRZ-a za mene je bilo ostvarenje dječačkog sna. Iznimno sam ponosan na sudjelovanje u formiranju grupe i sve one kasnije godine u kojima sam imao privilegiju i čast letjeti u „Krilima Oluje“. I dan danas, nakon 12 godina letenja u „Krilima Oluje“ jednako se veselim svakoj novoj prilici za let sa grupom. Današnji let s nekadašnjim kolegama iz originalne postave na 15. obljetnicu našeg prvog leta zaista je emotivan trenutak za sve nas“, poručio je pukovnik Barišić.

Član prve postave grupe iz 2004. godine bila je i bojnica Doboš koja je, ulaskom u “Krila Oluje”, postala treća žena u povijesti koja je letjela u nekoj od svjetskih akrobatskih grupa. Susret i zajednički let sa sadašnjim članovima „Krila Oluje“ opisuje kao povratak u svoj stari film i s posebnim zadovoljstvom što film ima kvalitetne nastavke s novim glumcima.

“Čast mi je što sam imala mogućnost letjeti u prvoj postavi „Krila Oluje“, drago mi je što smo se ponovno nakratko okupili, a sadašnjoj postavi želim što uspješniji rad i što više sigurnih slijetanja.“

Prigodnu čestitku prvoj i sadašnjoj postavi „Krila Oluje“ uputili su zapovjednik i načelnik stožera 93. zrakoplovne baze pukovnici Krešimir Ražov i Boris Panić koji su posebno spomenuli zajednički let s „Krilima Oluje“ te se prisjetili kako su i oni, kao piloti helikoptera, u isto vrijeme prije 15 godina izveli prve demo letove na helikopterima BELL-206 B.