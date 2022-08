(VIDEO) POGLEDAJTE KOLIKO JE HRABRA BILA U OLUJI! Heroina ‘Gromova’ mjesec dana nakon ovoga dobila je 4 snajperska metka. Preminula je prvog dana prosvjeda

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Snimke koje su pripadnici 2A brigade “Gromovi” zabilježili u operaciji Oluja, zastrašujuće su i veličanstvene istovremeno, Hrabri “Gromovi” bili su raspoređeni po Banovini na kojoj je tijekom te oslobodilačke akcije ujedno i najviše poginulih pripadnika HV-a.

Na jednoj od snimaka Gromova i njihove bojne “Crne mambe” koje se kreću prema Petrinji, jasno se vidi Nevenka Topalušić koja je sa svojom medicinskom opremom po bojišnici i do same Oluje, svojim suborcima hrabro spašavala živote. Na videu koji donosimo, Topalušić pokušava spasiti ranjenog hrvatskog tenkistu, no na žalost – bezuspješno.

Nastradala je mjesec dana nakon Oluje

Ova iznimno hrabra žena nije prestala ratovati niti nakon Oluje. Nevenka je bila neustrašiva, kazuju njeni suborci prisjećajući se njene žrtve kada je do iznemoglosti pod kišom metaka liječila ranjene. U svom tom metežu, brujanju tenkova, jaucima, mogla se vidjeti samo plava kosa Nevenke Topalušić koja je jurila prema ranjenima. Nakon svih podviga i pobjeda koje je izvojevala sa svojim suborcima, teško je nastradala u operaciji Una 95. O tome kako je nastradala ova hrvatska vojnikinja, ispričao nam je Hrvoje Grof, tada također pripadnik Gromova, koji je svjedočio njezinom stradavanju.





“Bilo je to u Dubici. Strašno teška akcija… Ali, ona kao da nije marila… Oko nje smrt, krv, ranjeni, a ona trči i pomaže. Pod kišom granata i metaka, krenula je pomoći pokojnom Anti Petrušiću koji je bio još toliko svjestan da shvati kako će Nena poginuti priđe li mu. Izvadio je pištolj i zaprijetio joj da mu ne prilazi jer je znao da su njegove rane smrtne. Ona se nije dala omesti… Krenula je prema njemu i zadobila četiri snajperska metka. Njoj, koja je uvijek svima pomagala, nije imao tko pomoći jer… oko nje su bili samo mrtvi i ranjeni!” ispričao je Grof o nevjerojatnoj hrabrosti pokojne Nene.

Preminula je na prosvjedu

Ova junakinja “Gromova” koja je nakon rata s četiri metka i 28 gelera u tijelu dobila i četvrto dijete, preminula je prvoga dana prosvjeda u Savskoj, pred zgradom Ministarstva branitelja. Njezini suborci kažu da joj, jednostavno, srce sve to nije izdržalo.

Pogledajte kako Nevenka Topalušić spašava tenkistu na 6:59