(VIDEO) Ovog bivšeg ‘arkanovca’ mnogi Hrvati obožavaju: ‘I treba da slušaju Thompsona, pobednici su!’

Mihajlo Ulemek, stric je Milorada Ulemeka Legije, srpskog zapovjednika Crvenih beretki i jednog od glavnih organizatora ubojstva premijera Srbije Zorana Đinđića.

Mihajlo je srpskoj javnosti itekako poznat po čestim televizijskim nastupima u kojima uopće ne skriva kako je sudjelovao u progonu Hrvata iz Vojvodine, a potom se priključio Arkanovoj “Srpskoj doborovoljačkoj gardi” s kojom je sudjelovao u akcijama diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Cecu mrzi, ali Hrvatima “skida kapu”

Iako se i dalje neskriveno divi pokojnom Željku Ražnatoviću Arkanu, poznato je kako njegovu suprugu Svetlanu Cecu Ražnatović – apsolutno prezire.





S druge strane, ovaj kontroverzni “Arkanovac” jedan je od rijetkih bivših pripadnika srpske neprijateljske vojske koji Hrvatima za sve učinjeno u ratu “skida kapu”, a kojega brojni Hrvati zbog stavova o Domovinskom ratu nazivaju “legendom” :

“Za Hrvate rat nije završen 1945. oni su odmah nastavili graditi Nezavisnu državu Hrvatsku. Pokušali su 1971., bio je neki Masovni pokret, ali malo su poranili, a 1991. Tuđman je njima napravio državu. Možemo mi pričati što god hoćemo – Hrvati su sebi napravili državu i rekli ‘ko vam je*e mater srpsku0’. Što se mi njima uvlačimo u dupe, što mene interesira što oni slave Oluju? Oni je moraju slaviti, oni su pobjednici. Nije točno da u ratu nema pobjednika. Gospodo, Hrvati su nas pobijedili”, kazao je u jednom od gostovanja.

“Iz Slovenije nas isteralo lovačko društvo, a onda su nas Hrvati najurili u tri pi*ke materine”

Kazao je i kako ih je “iz Slovenije istjeralo lovačko društvo”:

“A onda nas Hrvati 1995. najurili u tri pi*ke materine, pa su kasnije na lijep i kulturan način uzeli ono što smo mi bili osvojili, Vukovar i ono okolo. Tuđman je pre*ebo i Martića i Gorana Hadžića. Hrvati su uzeli sve i napravili ozbiljnu državu. Što mi njima zamjeramo što Thompson pjeva hrvatske pjesme! Neka pjeva, je l’ mi pjevamo srpske pjesme? Što je ‘Vojvoda Sinđeliću’ ili ‘Ko to kaže ko to laže Srbija je mala’, je l’ mi to pjevamo? Ni jedan Hrvat nije rekao što vi to pjevate.”

“Napravili su državu koju je priznao celi svet. Kraj priče”

Mihajlo Ulemek svoje izlaganje na kraju “zakucao” priznanjem da su Hrvati u pravu kada kažu da su “svi Srbi četnici”:









Ali, gospodo, mi danas kažemo pa nisu svi Hrvati ustaše, ali oni kažu svi Srbi su četnici i u pravu su. Za njih su Srbi četnici i završena priča. Što sad mi moramo njima da se dodvoravamo, da ih ljubimo u dupe. Nema potrebe, oni su napravili državu koju je priznao cijeli svijet i kraj priče”