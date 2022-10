(VIDEO) OVAKO SE ISPRAĆAJU JUNACI! Krstičević za njim neutješno jecao: Poslušajte govor zbog kojeg ćete i vi plakati

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Andrija Matijaš – Pauk, legendarni general 4. gardijske brigade, u svom je petogodišnjem ratovanju djelovao neuništivo. Upravo zato, smrt ovog velikog zapovjednika i vojskovođe na samom kraju Domovinskog rata, njegovim je suborcima djelovala posve nerealna i teško prihvatljiva.

Osim Paukovog herojstva i ratnog puta na kojem nema mrlje, Hrvati pamte i njegov sprovod na kojem je fra Ignacija Vugdelije održao govor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Njegove riječi rasplakale su vojnike, zapovjednike, generale, civile i sve one koji su se toga dana došli oprostiti s Andrijom Matijašom – Paukom.

Govor svećenika lomio srca

Posebno su dojmljive suze umirovljenog general-bojnika, bivšeg zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića koji nikako nije mogao prihvatiti Paukovu smrt, kao niti ostati imun na svećenikov govor.





“Pao je junak, jedan od brojnih koji kroz ovih nekoliko godina padaju da bismo mi mogli živjeti. I velik je to pad… Zar suze u očima naših bojovnika, pripadnika 4. brigade, o tome rječito ne govore? I ide narod, i ide njegovo veličanstvo hrvatski narod prema svom zemaljskom cilju, sigurno ide zahvaljujući onima koji poput hrastova padaju, zahvaljujući onima koji poput Andrije dadoše živote svoje… Kad god netko od velikih završi svoj zemaljski put, narod se zaustavlja i plače… Jedno vas molim… Kad vas sutra vaš sin ili unuk upita ‘što je to bilo 90-tih, kako smo došli do ovoga što imamo’, kažite im jednostavno: ‘Sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti, prema sreći’. A kad budete nabrajali imena onih koji su narod doveli do cilja, nemojte, molim vas, zaboraviti ime Andrije Matijaša Pauka”.