(VIDEO) ‘NIJE BIO SAMO OTAC HV-A, BIO JE I MOJ OTAC!’ Emotivan govor sina Janka Bobetka: Generali ga pozorno slušali

Danas je u dvorani Hrvatskog generalskog zbora, povodom 20. obljetnice smrti (29.04.2003.) stožernog generala Janka Bobetka održana tematska konferencija “Stožerni general JANKO BOBETKO ŽIVOT I DJELO”.

Dvorana HGZ -a bila je premala za sve one koji su se ovom prigodom htjeli prisjetiti najvećeg hrvatskog vojnika, pa su tako osim generala Mladena Markača, Damira Krstičevića, Marinka Krešića i sina Ivana Bobetka koji su održali govore, pojavili Josip Đakić, generali Ljubo Ćesić Rojs, Drago Matanović, Miljenko Filipović i Željko Sačić, Luka Bebić i brojni drugi.

Nakon intoniranja himne i minute šutnje za dr. Franju Tuđmana, Gojka Šuška i Janka Bobetka, konferenciju je podužim govorom otvorio predsjednik hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić. Govoreći o njegovom impresivnom ratnom putu, akcijama koje je osmišljavao i vodio te sjajnim strateškim potezima, Krešić je podsjetio na Bobetkovu knjigu “Sve moje bitke”, te svoje izlaganje završio citatom:





“Hrvatska mora u rov, inače je nema!”

“Imam čist obraz koji mi dopušta da iza sebe ostavim pisani trag o svemu što sam radio i dovršio kroz svoj više od pet desetljeća dug vojni i politički život.”

U sklopu konferencije, prikazan je i kratki film o Janku Bobetku iz kojeg se mogla vidjeti njegova vizionarska crta kada je i prije nego li je pukla prva puška, izgovorio “Hrvatska mora u rov, inače je nema”. Također se moglo vidjeti njegovo zalaganje za hrvatske branitelje u poraću i borbu za njihova prava: “Po odnosu prema svojim ratnicima i ljudima koji su za nju dali živote, Hrvatska polaže ispit sama nad sobom”.

O toj njegovoj borbi za dostojanstvo i prava sudionika Domovinskog rata, govorio je i general Mladen Markač:

Markač o “ocu Hrvatske vojske”

“Bobetko je držao do djece poginulih branitelja, kao i njihovih obitelji. Borbu za njihova prava nastavio je u saborskim klupama i sjećam se kako se tada naljutio jer su u trenutku rješavanja tih pitanja saborske klupe bile gotovo prazne.”

Dodao je i kako nije napisao govor jer “kakav bi on to prijatelj bio ako ne bi iz duše mogao govoriti o njemu:









“Prvi je shvatio kako će obrana Banovine biti ključna zadaća HV-a i bio je u pravu. Bio je čovjek jake, bogate prošlosti, čovjek s debelim životnim iskustvom. Vrhunski vojskovođa. U prošlosti smo imali velike vojskovođe, ali Bobetko je bio jedini koji se borio pod hrvatskom zastavom. Bio je otac Hrvatske vojske”

Najdojmljiviji ovoga događaja bilo je prisjećanje sina Ivana Bobetka na oca:

Ivan Bobetko: “Bio je dobar otac, strog ali pravedan”

“On nije bio samo otac HV-a, bio je i moj otac. Imao je nas tri sina i stigao nas je i odgajati. Bio je strog, ali pravedan. Sjećam se kada je započeo rat da sam ga odveo da provjeri linije ukopavanja u Sisku jer, ja sam bio laik, a on istesan vojnik. One linije ukopavanja koje je on odredio, nisu se pomicale do Oluje…” ispričao je sin Janka Bobetka.









S velikim respektom, o “ocu HV-a” govorio je Damir Krstičević:

“Kada je započeo rat, bio je čovjek u godinama i od njega se nije očekivalo da se aktivira na bilo koji način. Ali on nije dvojio ni sekunde i sve je stavio na kocku.”

Potom je ispričao o njihovom upoznavanju u Zadru 1991. kada je Bobetko posjetio 4. gardijsku brigadu kojom je Krstičević zapovijedao:

“Bobetko je simbol Domovinskog rata”

“Tražio je da obiđemo položaje, a ja sam ga poštujući njegove godine odveo do onih najbližih. “Vodi me na prvu crtu”, rekao je. Bio je to trenutak u kojem sam shvatio da pored sebe imam posebnog čovjeka. Apsolutno sve ga je zanimalo, a to je na mene kao i na sve pripadnike brigade ostavilo snažan dojam.”

Krstićević je na koncu kazao kako je Janko Bobetko bio iskusni vojnik od kojeg se dosta moglo naučiti, čovjek koji je strateški promišljao i poticao razvoj vođa na svim razinama:

“Ukratko, Bobetko je simbol Domovinskog rata”, zaključio je Krstičević.