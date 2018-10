(VIDEO) KOLJAČ IZ VUKOVARA POSTAO YOUTUBE ZVIJEZDA! Radivoj sada pjeva, a zarobljeniku je odrezao glavu’

Autor: Snježana Vučković

Radivoj Jakovljević – Frižider, bešćutni je ubojica koji je zbog strahovitih ratnih zločina počinjenih u Vukovaru, u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora.

Za Jakovljevića se tijekom procesa ustvrdilo da je:

– zajedno s nekoliko osoba zlostavljao vukovarskog Roma Zdravka (sina Đene), zvanog Edi, a potom ga usmrtio hicima iz automatske puške;

– zarobljenog Fanoli Gojanija pokušao usmrtiti nožem, u čemu ga je spriječio nepoznati oficir JNA;

– iz grupe zarobljenika izdvojio pripadnika albanske narodnosti imenom Daut, i dok su ga drugi pripadnici srpskih postrojbi držali, nožem mu presjekao vrat i odrezao glavu;

– zajedno s nekoliko neutvrđenih osoba strijeljao osam ili devet osoba, a potom strijeljao još dvije osobe, i to jednog bivšeg pripadnika policije i nepoznatog mladića iz Sotina;

– pljačkao zarobljenike, pa je tako Fanolu Gojaniju uzeo 2.000,00 DM;

– fizički zlostavljao zarobljene civile u Vukovaru…

Raspjevani ubojica

Iako bi bilo za očekivati da osoba koja je bila u stanju počiniti ovakve nevjerojatne zločine nema miran san, kod Radivoja Jakovljevića to nije slučaj. On je u Srbiji nastavio živjeti punim plućima uz česte zabave, glazbu, goste i pjesme koje često i sam povede. Kao da to nije dovoljno, Jakovljević fešte preko svog kanala objavljuje na YouToube-u.

No, priča o ovom teškom ratnom zločincu, dobila je još širu dimenziju onoga trenutka kada je Jutarnji list objavio tekst o Jovanu Jakovljeviću, pripadniku srpske nacionalne manjine kojeg navode kao “prvu žrtvu Vukovara”, a čiju je sudbinu prepričao jedan od njegovih sinova, Slobodan Jakovljević. Jovan Jakovljević je, ispričao je njegov sin, 29. lipnja 1991. ubijen u svom vukovarskom domu “samo zato što je bio Srbin”.

Ovaj članak o Srbinu Jovanu kao prvoj vukovarskoj žrtvi pokrenuo je pravu lavinu negodovanja. Ne zbog činjenice da je Jovan ubijen, već zbog sumnje da je jedan od njegovih sinova gore navedena “YT zvijezda”, ratni zločinac – Radivoj Jakovljević, a što je u članku prešućeno.

Bratu ratnog zločinca Jutarnji posvetio ‘”duplericu”?

Osim nekolicine medija koji su izvijestili o “bratu jednog od najvećih vukovarskih koljača koji sada priča tužnu priču o svom ocu kao prvoj žrtvi u Vukovaru”, o ovome se prvi oglasio Velimir Bujanec koji, kako kaže, posjeduje dokument iz kojeg je vidljivo kako je ubijeni Jovan uistinu otac Radivoja koji je u Vukovaru žrtvi odrezao glavu.

“Brat Slobodana Jakovljevića, ‘zvijezde’ kojoj je Jutarnji dao duplericu, činio je nezamislive zločine na vukovarskom Veleprometu, a viđen je i na Ovčari… Radivoj Jakovljević – Frižider živi na sigurnom u Srbiji i nedostupan je hrvatskim vlastima koje nikada nisu zatražile njegovo izručenje. Bratu Slobodanu Jakovljeviću Hrvatska isplaćuje mirovinu zbog gubitka oca kao ‘civilne žrtve rata'”, dio je ljutite objave Velimire Bujanca.

S druge strane, naši izvori iz Vukovara tvrde kako su njih dvojica moguće i bili u nekakvom srodstvu, no ne otac i sin. Stoga je naša redakcija od nadležne institucije zatražila dokument iz kojeg je vidljivo kako je uistinu riječ o ocu i sinu, a ukoliko povratnu informaciju ne dobijemo do zaključenja ovoga teksta, pogledajte kako dokazani ratni zločinac Frižider u Srbiji krati dane: