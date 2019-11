(VIDEO) HV srušila Maslenički most da spriječi napredovanje neprijatelja

Autor: Dražen Krajcar

Hrvatska vojska bila je prisiljena srušiti Maslenički most 21. studenog 1991. godine da spriječi potpuno okruženje već ugroženog grada Zadra i cijele sjeverne Dalmacije. Most je, s obzirom na okupaciju Knina i ostalih dijelova sjeverne Dalmacije i Like, je ostao jedina konena veza južne Hrvatske sa ostatkom zemlje. Hrvatska vojska je Maslenički most branila do zadnjeg trenutka, ali nakon pada ravnih Kotara s Novigradskim morem u ruke neprijatelja da bi se spasio Zadar donijeta je odluka o rušenju mosta.

Tako su nastupili još teži dani za stanovnike Dalmacije i južne Hrvatske koja je bila pod stalnom prijetnjom i napadima srpskih snaga.

Inače, Maslenički most bio je sagrađen još 1960., a pušten je u promet 1961. godine. Imao je luk raspona 155 m, a ukupna dužina mu je bila 314 m. Visina nad morem iznosila je 55 m. Most je bio na mjestu gdje je Novigradski kanal najuži, na Masleničkom ždrilu.

Akcijom Maslenica, početkom 1993. godine, Masleničko Ždrilo vraćeno je u sastav hrvatske države, a izgrađen je pontonski most koji je bio pod stalnom paljbom Srba do konačnog oslobođenja cijelog zadarskog zaleđa u akciji Oluja 1995. godine.