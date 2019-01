(VIDEO) HEROJ NAD HEROJIMA MLADIM HRVATIMA: ‘Borite se za sebe! Pa, ja sam za vas bio spreman umrijeti!’

Autor: Snježana Vučković

Iako je hrvatsko društvo podijeljeno po gotovo svim pitanjima, oko herojstva Ivana Anđelića – Doktora nema rasprave. Svi se slažu, Doktor je jedan od najvećih ratnika Vukovara kojeg ni višestruko ranjavanje nije zaustavilo u daljnjem ratovanju.

Doktor ratovanja

Njegovo junaštvo koje je često graničilo s ludošću, hvale i potvrđuju gotovo svi branitelji koji su se s njim sretali tih paklenih mjeseci u Vukovaru. Neobično je cijenjen i od postrojbe HOS:

“Ivan Andelić – Doktor, kako smo ga svi zvali, zapravo nije bio liječnik. Kad sam ga prvi put vidio, nisam vjerovao da je to što gledam moguće. Tijekom bitke trčao je Sajmištem s minoba­cačem zamotanim u Večernji list, pa bi zastao da iz ruku ispali minu na njihovu stranu”, opisuje Damir Markuš jednu od Doktorovih inovativnih me­toda.

“Pa, bilo mi je nezamislivo da ne koristimo minobacač jer nemamo postolje! U redu, s postoljem si precizniji, imaš vremena maknuti se radi detonacije i tako. Kad sam došao po taj minobacač, rekli su da ga ne mogu koristiti. Rekao sam “marš”, pokupio ga i ručno ispucao oko 4 000 komada granata. Imao sam posebnu metodu. Prije ispucavanja sam morao otvoriti usta da mi ne popucaju zubi, a u uši sam stavio dva metka od Magnuma, kalibra 45. Zanimljivo, nemam oštećen sluh nakon svega. I prilično sam izranjavan, ali PTSP nemam ni u tragovima. Niti jedan posto. Ne znam kako, valjda je to stvar karaktera”, objasnio nam je “doktor ratovanja” koji je zbog svoje upornosti toliko izludio neprijatelja da ga je Šljivančanin osobno, preko motorole pozvao na predaju.

“Uzeo sam moju motorolu i lijepo mu rekao: Profesionalni vojniče, oficire, je*em ti mater četničku! Imate tri dućana u Borovom selu i da se mi vama predamo. Pakuj tu čergu i marš preko Dunava!’, prisjeća se Anđelić.

Poruka mladima

Ovu živu legendu Domovinskog rata u goste na Laudato tv pozvala je redateljica, voditeljica i novinarka Nada Prkačin, i to povodom dana Međunarodnog priznanja Hrvatske. Ivan Anđelić – Doktor je u ovom izvrsnom intervjuu iznio veliki broj do sada nepozbatih detalja iz Domovinskog rata, a posebno je zanimljiv njegov osvrt na mlade Hrvate. Poručio im je, između ostaloga, da se on tada borio upravo za njih i da je zbog njih bio spreman svakoga trenutka umrijeti.

“Sada se vi borite, demokratski”, izjavio je.