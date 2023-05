(VIDEO) GOLORUKI HERCEGOVCI ZAUSTAVILI TENKOVE JNA! Glavni hrvatski pregovarač iskreno: ‘Pantelić bio častan i dobar čovjek’

Autor: Dražen Krajcar

Hrvati iz Širokog Brijega i okolice 7. svibnja 1991. godine zaustavili su kolonu 10. motorizirane brigade JNA kod Pologa, mjesta koje se nalazi između Mostara i Širokog Brijega. Naime, doznalo se da je kolona iz Mostara krenula prema Sinju te se narod organizirao i pomoću kamiona i automobila blokirao cestu na dužini od nekoliko kilometara. Hrvatski civili tada su zaustavili kolonu od preko 100 tenkova i oklopnih vozila koja je krenula iz mostarske vojarne na položaje u zapadnoj Hercegovini i dijelu južne Hrvatske.

Prosvjednici su zahtjevali da se tenkovi vrate natrag u vojarnu. Pregovore sa zapovjednikom mostarskog garnizona JNA, pukovnikom Milojkom Pantelićem, vodili su tadašnji predsjednik općine Široki Brijeg Anđelko Mikulić, širokobriješki gvardijan fra Mladen Hrkać te Jure Skoko. Dok su trajali pregovori na blokadi se okupljalo sve više ogorčenih ljudi tako da su lokalni čelnici jedva uspijevali održati disciplinu među prosvjednicima.

Vojno zapovjedništvo iz Beograda u više navrata je naredilo prolazak kolone, a JNA je blokiranoj jedinici pokušala dostaviti bojne otrove za proboj blokade u konvoju koji je vojnicima trebao dostaviti hranu. Srećom taj pokušaj je propao. Vojnici, koji su bili uglavnom ročnici iz raznih republika tadašnje Jugoslavije, dobili su hranu i piće od lokalnih žena.





Zastoj JNA

Vojni vrh je na položaje oko Pologa poslao specijalne jedinice iz Niša, a trećeg dana blokade stiglo je i političko vodstvo BiH (bez srpskih predstavnika). Nakon apela hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i bošnjačkog vođe Alije Izetbegovića prosvjednici su otišli sa barikade, a vozači maknuli vozila s ceste. Nakon tri dana kolona JNA je krenula dalje.

Ova trodnevna blokada dovela je do zastoja priprema jugoslavenske vojske za dovođenje na zadane pravce, a istovremeno hrvatski branitelji dobili su na vremenu za učvršćivanje obrane.

Hercegovci su se i ove godine s ponosom sjetili ove obljetnice, održan je tradicionalni maraton, učenički susreti, a središnje obilježavanje, na kojem su nazočila izaslanstva Hrvatskog narodnog sabora, Oružanih te Generalnog konzulata Republike Hrvatske u BiH, održalo se pored spomen obilježja poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima.

“Mi smo i te 1991. godine na ovom mjestu slušali one koji su tada predstavljali vlast u BiH, došli su iz Sarajeva, čak su zazivali Herceg Bosnu, koja im se nije svidjela za dvije, tri ili četiri godine iza toga. Mi želimo danas opet s njima graditi BiH u kojoj će hrvatski narod biti do kraja konstitutivan i ustavno jednakopravan, kojega će predstavljati Hrvati na svim pozicijama tamo gdje to Ustav BiH predviđa, i kroz Domove naroda i Predsjedništva”, izjavio je ovom prigodom predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović.

Okupljenima se obratio i jedan od aktera blokade, Anđelko Mikulić.









“Danas imamo priliku u toj nekoj demokraciji birati svoj pristup rješavanju problema i nastojati da sve te ideje na dnevnim redovima provoditi u život i očito je da to ide u dobrom pravcu. Važno je da stvorimo klimu koja uveseljava i mlade naraštaje i da izbacimo ono ‘šteta, odoše nam mladi’. Za ovu mladež smo i obećavali, a morali i omogućiti da ostanu tu i da imaju vrlo pristojnu mogućnost za jedan život kakav smo zamišljali i zalagali se da bude na ovim prostorima. Ovo je dan kada bi sva obećanja s izbornih skupova trebali svakodnevno realizirati i u tom slučaju ovdje će biti mladež koja ima novije, ljudskije, a da ne kažem i humanije projekte nego što smo ih mi imali”, rekao je.

Zanimljivo, Mikulić se prije dvije godine u podcastu Bura prisjetio umalo kobnog dana.

"Svi su se plašili te vojne sile, izgleda, osim nas. Ta vojna sila tad je podržavala balvan revoluciju u Hrvatskoj i mi smo se tad također osjetili ugroženima", rekao je.









Posebno je pohvalio tadašnjeg zapovjednika JNA, pukovnika Milojka Pantelića, koji je, mišljenja je, u ovom situaciji postupio vrlo odgovorno. “Mislim da je Pantelić bio častan i dobar čovjek”.