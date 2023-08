(VIDEO) Čovjek s Kvarnera oduševljen Dubrovnikom: ‘Moju populaciju u Rijeci ne prihvaćaju’

Autor: Snježana Vučković

Prošle godine, 27. kolovoza 2022. godine, mala grupa veterana i bivših pripadnika 71. bojne vojne policije uputila se iz Rijeke u Osojnik iznad Dubrovnika kako bi položila spomen ploču za dvojicu svojih poginulih pripadnika, Dragutina Kauzlarića i Deana Prodana.

Istu su stvar učinili i ove godine… Uz podršku Udruge dragovoljaca domovinskog rata iz Kastva i veterana dragovoljaca Opatije, 26. kolovoza posjetili su Osojnik – mjesto kojem im je u ratu obilježilo sudbine, a u kojem su njihova dva suborca zauvijek okončala svoje živote.

Suborce im pobili “niški specijalci”

Ova bojna osnovana je u studenom 1991. na Učki, a tijekom svoga djelovanja prošla je cjelokupno hrvatsko ratište, najviše djelujući u Lici i na dubrovačkom području te u akciji Oluja. U kolovozu 1992. jedan vod 71. bojne VP odlazi na južno bojište gdje pripadnici postrojbe sudjeluju u obrani Dubrovnika. U jednoj od akcija u zaleđu, na današnji dan 27. kolovoza 1993. godine, od neprijateljske bombe smrtno stradavaju dva pripadnika postrojbe iz Rijeke, Prodan i Kauzlarić, a četvero ih je ranjeno.

Do stradavanja je došlo kada su upali u neprijateljsku zasjedu “niških specijalaca” koji su došli helikopterom i prilikom prvog kontakta ih pobili ručnim bombama.

“Ovdje na jugu nas razumiju, na Kvarneru – ne”

Jedan od onih koji su u toj akciji ranjeni je zapovjednik voda taktičke grupe Vojne policije Južno bojište, Vice Franković. Ovaj samozatajni heroj Domovinskog rata i HRVI koji je nesklon javnom promoviranju, po dolasku na spomen poginulim suborcima u Dubrovnik – s našim je portalom ipak odlučio podijeliti nekoliko detalja:

“Osnovni cilj našeg dolaska obećanje koje smo si mi suborci međusobno dali, a to je da ćemo održavati sjećanje na naše poginule dok smo živi. Lani smo im na 30-godišnjicu njihove pogibije samoinicijativno, kao grupa građana podigli spomen ploču jer smatramo da je to naša moralna obveza. Moram napomenuti da smo ovdje u Dubrovniku došli do krasnih ljudi koji su nam u tome pomogli koliko su mogli. Znači nam puno podrška na jugu… Iznenađeni smo podrškom ljudi sa juga obzirom da dolazimo s Kvarnera na kojem naša populacija nailazi na nerazumijevanje. Ovdje je druga situacija… Ljudi nas dočekuju srdačno jer su svjesni što smo za njih učinili tijekom Domovinskog rata i na tome su nam zahvalni. S druge strane, i ja sam njima neizmjerno zahvalan jer ne zaboravljaju doprinos hrvatskih branitelja”, rekao je u kameru Siniši Strčiću, također bivši pripadnik 71. bojne vojne policije i AT-voda vojne policije te bojne.

Pripadnici 71. bojne vojne policije ovom su prigodom zahvalili M.O. Osojnik i njegovom predsjedniku Jozi Kovačiću te njegovom tajniku Ivi Aguzinu koji su omogućili postavljanje spomen ploče, Marku Potrebici, direktoru Studenskog doma u Dubrovniku koji im je i ove godine omogućio ugodan smještaj i ukusan doručak prije odlaska na put, kao Don Miroslavu Karatoviću, župnom vikaru Župe sv. Mihajla i bolničkom kapelanu Opće bolnice Dubrovnik, koji je služio svetu misu.