(VIDEO) ČETIRI MINUTE JEZE! ‘OVDJE SU ME DOVELI NA STRIJELJANJE’: Mučna ispovijest pokojne hosovke: ‘Stala sam među te leševe…’

Autor: S.V.

Vijoleta Antolić jedno je od najpoznatijih imena pripadnika HOS-a koji je branio Vukovar.

Ova heroina i ratnica prije pet godina poginula je u bizarnoj prometnoj nesreći u Miševečkoj ulici nedaleko od zagrebačke toplane. Tada je ova vijest s užasom dočekana među svim braniteljima Vukovara, posebno HOS-a kojem je pripadala do zadnjeg dana. Odlazak Vicky, kako su je od milja zvali, potpuno ih je shrvao jer, kako kažu, život je nije štedio.

Posramila muške suborce

Viki je, tvrde njezini suborci, svojim borbenim umijećem posramila mnoge muškarce koji joj i danas zbog toga neskriveno skidaju kapu. Bila je žena, majka, prijateljica i braniteljica koja je te krvave vukovarske ’91. donijela najtežu odluku u životu – ostavila je svoju obitelj uključujući i trogodišnjeg sina i priključila se obrani svog grada.

“Pucali su i po drugim ženama s djecom. Ja sam jednostavno shvatila da moram braniti i tu tuđu djecu, kao i grad koji se raspadao”, objašnjavala je za života Viki.

Ova znamenita pripadnica HOS-a ostala je do samog kraja u Vukovaru, pa tako nažalost, nije uspjela izbjeći pakao logora. Njezina svjedočenja o Veleprometu su uvijek bila mučna, no slabo poznat zapis na kojem Viki s lica mjesta prepričava njezino odvođenje na strijeljanje, izaziva mučninu:

“Silovali su i muškarce”

“Na ovom mjestu je bilo jako puno mučenja, što muških, što ženskih… Neke su trenutno ubili, neke rezali, to rezanje sam na svoje oči vidjela. Silovali su i muškarce, ali to su sve radili bez svjedoka. Muški su stajali u krugu i onda se biralo, tko gdje ide, tko će ostati živ, a tko neće… Takva im je bila taktika, samo onaj tko je odveden, zna tko ga je ubio”, prisjeća se Vijoleta hodajući po dvorištu Veleprometa.

Odvođenje na strijeljanje

“Ovdje su me doveli na strijeljanje, nakon što su me njih četvorica pretukli u sobi smrti tako da sam jedva hodala. Odlučili su me strijeljati jer ništa ne znam. Onda su me izveli u neko doba noći… Stala sam pored gomilu leševa koja je tu bila, a onda je netko od njih rekao ‘nećemo te strijeljati, možda nam još zatrebaš’ i vratili me u sobu za mučenje”, ispričala je Vijoleta koja je nakon proživljenog pakla život okončala u svom prevrnutom automobilu na zagrebačkoj cesti.