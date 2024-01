Veliki vojnik neviđeno osramotio hrvatske generale: Otkrio detalje koji im nikako nisu na čast

Autor: Dnevno.hr

Otkako je general Ljubo Ćesić Rojs izbačen iz Hrvatskog generalskog zbora koji su prethodno napustili brojni članovi, ne prestaje potres u udruzi koja je nekad slovila za najznačajniju udrugu poteklu iz Domovinskog rata. Nakon što je jučer brigadni general Marjan Biškić odlučio napustiti Hrvatski generalski zbor, učinio je to i general HV-a i HVO-a Ante Jelavić.

Jelavić je s HGZ-om ekspresno raskrstio kratkim dopisom u kojem moli da ga izbrišu iz evidencije članova, pa se čini da će se obistiniti ono što je general Ljubo Ćesić Rojs i najavio. Podsjetimo, u našem posljednjem razgovoru Rojs je bio šokiran činjenicom da nije bio pozvan na Sabor HGZ-a na kojem se, očekivao je, trebalo raspraviti o legalnosti njegova izbacivanja.

“U narednim danima možete očekivati da će ovu udrugu napustiti 10 – 15 generala koji su već duže vremena nezadovoljni radom HGZ-a i potezima koje povlače, uključujući i moje nezakonito izbacivanje”, kazao nam je Rojs uz naglasak da je njihov posljednji Sabor održan “nelegalno i mimo Statuta”.

Miljanić: “Nikada ne bi bio dio tog društva”

Drama u HGZ-u nije promakla ni ratnom zapovjedniku Škabrnje Marku Miljaniću koji, kaže više ne može šutke promatrati ovu sramotu:

“Uopće me ne čudi što jedan po jedan izlaze. Više me čudi što to nisu već ranije napravili, kao što su to učinili časni ratni zapovjednici poput Tolja, Glasnovića, Domazeta Loše, Hebranga, Ademija, Kapulara, Biškića, Jelavića i nekih drugih. Ova udruga koja se pretvorila, kako jedan general reče, u dno dna – ne okuplja samo generale, već i one koji nemaju taj visoki vojni čin, a sad se vidi i zašto. Da bi imali kakav-takav kvorum.”

Miljanić kaže da njega nisu zvali, ali i da jesu, nikako ne bi pristao: “Među prvima sam uvidio da se tamo dobrim dijelom okupljaju ‘karijeristi’ kojih je valjda sram da javno pokažu svoje ratne putove. Većinu od njih nažalost zanima samo ‘visoka politika’, dok Škabrnju ili druga mjesta koja su stradala u velikosrpskoj agresiji posjećuju tek prigodom nekih obljetnica, manje-više s ciljem da se slikaju.”

“HGZ ima više novca nego svi Pupovci zajedno”

Ratni zapovjednik kaže kako ne može vjerovati da je jedan od njihovih osnivača i zamjenika predsjednika Ljubo Ćesić Rojs izbačen bez ikakve rasprave: “Istinski hrvatski branitelji su duboko razočarani, a ovi u HGZ-u o tome nemaju pojma jer se malo tko s njima i druži. Evo, još nikada nisam čuo da je ova udruga stala iza HOS-ovca i njihovih ratnih zapovjednika, iako su ti hrvatski ratni junaci krvavo branili i obranili Hrvatsku, a borili su se i u Škabrnji. Nema tome dugo u Zadru smo svojim tijelima branili da ne unište jedan mural s likom hrvatskog vojnika. Ni tu nije bilo članova HGZ-a, kao da su moj ratni suborac Skejo i njegovi HOS-ovci te članovi pojedinih sportskih navijačkih udruga, nekakvi ‘gubavci’ kojima se oni ne usude ni prići, a kamoli im dati neku potporu.”









Miljanić vjeruje da je zamisao o HGZ-u na početku bila dobra, ali da je “pohlepa pojedinaca sve upropastila” pri čemu se osvrnuo na “Generalski lov”. Kaže i da je ova udruga debelo financirana, te da imaju više novaca “nego svi Pupovci”:









“Čujem da je u ovoj udruzi najaktivnija lovačka sekcija i da svako malo organiziraju i ‘Generalski lov’. Možete li zamisliti kako bi ljudi gledali da neka braniteljska udruga organizira ‘Braniteljski lov’? Sramotno. Za financiranje ovakvih događaja se ima, no nikada nisam čuo da su, poput Rojsa i još nekih, nekome značajnije pomogli. Takva udruga nam ne treba. Sada imamo to što imamo, generale koji su sami sebi svrha, generale bez vojske”, poručio je Miljanić.