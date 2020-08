VELEBAN KOMPLEKS: Kninska tvrđava povijesni je dragulj, no nju i u budućnosti očekuju velike stvari!

View this post on Instagram

(HR) Jeste li znali da je Knin jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj, ali i u Europi. Prvi put se u pisanim izvorima kao grad (poleis) spominje 7. godine prije Krista u Strabonovoj Geografiji pod starim nazivom Ninia. —————————————————– (EN) Did you know that Knin is one of the oldest towns in Croatia, but also in Europe. For the first time, it is mentioned in written sources as a city (poleis) in the 7th century BC in Strabon's Geography under the old name Ninia.