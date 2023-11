Vatrogasci i Boysi će braniti naše granice: Prognoza stručnjaka je crna

Autor: I.G.

Ministar obrane Mario Banožić predstavio je u Hrvatskom saboru detalje svog nedavnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, tijekom kojeg je održao važne sastanke s američkim ministrom obrane Lloydom J. Austinom. Banožić je istaknuo važnost ulaganja u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske, naglašavajući da je Vlada, pod vodstvom premijera Andreja Plenkovića, prepoznala nužnost ovakvih investicija nakon dugogodišnjeg zanemarivanja.

Ministar je najavio dolazak borbenih vozila pješaštva Bradley u Hrvatsku te njihovu revitalizaciju u suradnji s hrvatskom i američkom tvrtkom, čime će Hrvatska postati središnji centar za održavanje tih vozila u ovom dijelu Europe. Kako nam govori nezavisni novinar i vlasnik portala Trafika Danko Radaljac, svako ulaganje u ovom pogledu je dobrodošlo, no postoji niz problema koji bi se mogli pojaviti ako se ne pripremi adekvatna infrastruktura za održavanje vozila.





“Svaka nabava modernog vojnog sustava je jako dobra. Mi vojsku moramo modernizirati, a Bradley je dobar oklopnjak. Često pričamo o Patrijama, ali to su prije svega transporteri. Bradley je oklopno vozilo koje je sjajno za oklopno-mehanizirane postrojbe koje su u modernoj vojnoj doktrini primarno sredstvo napada”, rekao je Radaljac.

‘Uvijek postoji neki problem’

“Kod ovakvih nabava uvijek postoji problem kod Hrvatske što volimo komplicirati. Često se pojavi netransparentnost pa tako niti kod Bradleya nismo sigurni koliko ćemo to platiti. Uvijek negdje iskrsne nekakav problem kao kod nabave Blackhawka, za kojeg se nije na vrijeme izgradio adekvatan hangar. Poteškoća kod modernih sustava je što oni zahtijevaju dobro održavanje, što kod nas često zna biti problem”, rekao je.

“Nećemo znati jesmo li sve dobro napravili dok oni ne počnu dolaziti pa na terenu vidimo je li sve kako treba biti. To je malo žalosno jer bi obrambeni sustav trebao biti bolje organiziran. Na žalost, dosadašnje nabave u mandatu ove Vlade su pokazale da se u principu obavlja loša priprema. Daj Bože da ovog puta ne bude tako.

Radaljac se osvrnuo na izjavu Željka Sačića iz Hrvatskih Suverenista: “Tko će nas Hrvate braniti? Nije dovoljno kupiti samo Rafale iz Francuske, mi trebamo imati pješaštvo! Što ste učinili da jačate? Nitko pojma nema što ti ljudi rade, ne daj Bože Banožiću da nas netko napadne kao teroristi Izrael, kada će vojska biti osposobljena i vojni rok?”, pitao je Sačić. Radaljac navodi kako ponovno uvođenje vojnog roka ne bi imalo smisla.

‘Naša primarna zaštita je NATO’

“Dvije Gardijske brigade koje ima hrvatska uopće nisu loše obučene postrojbe. Dapače, riječ je o vrhunskim vojnim postrojbama, no problem s regrutacijom je nešto s čime se susreće čitav zapadni svijet. Ne bih rekao da bi vojni rok išta promijenio. Cijeli zapad je odustao od toga, a to je u krajnjoj liniji jedna istočnoeuropska praksa koja se u Ukrajini pokazala lošom. Time se ne dobiju vojne postrojbe koje nešto vrijede. Održavanje regrutne vojske je skupo, a često se zaboravlja da bi cijene održavanja vojnih postrojbi odletjele u nebo. To se mora nahraniti, oprati, smjestiti, morate imati dovoljno ljudi koji će ih obučavati, a time se diže potreba i za profesionalnom vojskom”, rekao je Radaljac i nadodao:

“Mislim da tu nije rješenje, već u boljim uvjetima za vojnike. Ako imate osiguranu egzistenciju kada idete u vojsku i znate da vas država neće izdati na prvom zavoju kada nastanu problemi, onda ne bi bilo toliko problema s regrutacijom. Ovako, kada vojska ne nudi sigurnost jasno je da nema velike želje za time. No, problem zapada je što se nikome ne ratuje i svi su imali 70 godina mira. Sada bi svi radije pili Coca-Colu koja nije zatrovana i gledali filmove, a ne ratovali”, rekao je Radaljac.









Komentirao je i Sačićevu izjavu kako imamo sve manju bazu za pješaštvo. “Opet će nam, ne daj Bože, kao 1991. glavni oslonac biti BBB, dobrovoljna vatrogasna i lovačka društva i dragovoljci. Čitajte Machiavellija”, rekao je.

“Naša primarna zaštita je NATO. Svaka država u savezu igra na kartu da ih nitko neće napasti jer, ako napadneš jednog napao si sve. Svi imamo to sredstvo odgovaranja protivnika da vas ne napadne. Znam da postoje planovi da bi se u slučaju rata dizale pričuvne postrojbe. No, svaki plan u prvom susretu s neprijateljem pada u vodu. Nadam se samo da nikada nećemo vidjeti kako bi to u stvarnosti izgledalo”, rekao je Radaljac.