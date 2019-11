UŽIVO IZ GRADA HEROJA: U koloni sjećanja samo je 5% pravih branitelja

Autor: Nedžad Haznadar

„Znaš, pedeset posto nas je mrtvo. A, od preostale polovice možda samo deset posto branitelja dođe na mimohod. I to stoje sa strane, priključe se koloni negdje usput jer mnogi više nisu zdravi, ne mogu hodati sve do groblja i natrag. Drugi su sad važni, dobivaju pozivnice, stoje u prvim redovima.“ – kaže nam posve mirno, bez gorčine s poluosmijehom totalne pomirenosti s životom i događajima Danijel Rehak, branitelj Vukovara i predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. Nevjerojatno je koliko u tom čovjeku, žrtvi takvog zlostavljanja da mu je srpska država ponudila i odštetu, ima mira i kolikom dobrotom i dan danas zrači. „Nije to ništa“, dobacuje Borković. „Ako se za Dan sjećanja slučajno nađem u blizini nekog visokopozicioniranog političara onda dođu ljudi iz protokola ili osiguranja i traže me da se maknem, da ne smetam“ – kaže Mladi Jastreb.

Ti nekadašnji dvadesetogodišnjaci, tridesetogodišnjaci i četrdesetogodišnjaci koji su s nevjerojatnom hrabrosti branili Vukovar, danas su praktički penzioneri ili imaju više od pedeset godina. Tri desetljeća prohujala su za tren, toliko brzo da se stvari nisu zgotovile, brojna pitanja još uvijek su neodgovorena i treba proći još samo malo, još ovoliko vremena koliko je dosad u tren prošlo, da više ne bude svjedoka iz vremena. Hoće li Vukovar biti drukčiji grad? (nastavlja se)