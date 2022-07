‘UMRO JE KAO PUKOVNIK, ALI BIO JE VIŠE OD GENERALA!’ Milanović opčinjen herojem Vukovara: ‘Ne može se o Babiću govoriti prigodno’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Vukovaru na obilježavanju 15. godišnjice smrti legendarnog vukovarskog branitelja, pukovnika Hrvatske vojske Marka Babića.

“Ne možeš govoriti o Marku Babiću prigodno. To nije nekakva atrakcija pored ceste koja blješti na trenutak, to su duboki temelji, nosivi stupovi hrvatske države u koje su utkani malobrojni. Radi se o obrani i prije svega obrani napadnute i još nepriznate države čije institucije su bombardirane, čijeg predsjednika su tada pokušali ubiti”, rekao je predsjednik Milanović u svojem obraćanju dodavši da je Marko Babić bio neobično i zastrašujuće hrabar čovjek.

“Babić je bio više od generala”

Predsjednik Republike kazao je kako je iz razgovora s Markovom sestrom i bratom mogao osjetiti i vidjeti da je on, kako je rekao “Vukovarac rođen u Vukovaru, onaj zlatni spoj starog Vukovara, Hrvata, Mađara, Čeha i Nijemaca, ali i onog dijela Vukovara bez kojeg Vukovara nema, a to je Dalmacija, Hercegovina, Bosna – oni krajevi naše domovine i našeg bića i identiteta koji su utkani u ovu ravnicu”.





Za pukovnika Marka Babića predsjednik Milanović rekao je da je bio veliki heroj kojeg nije stvorila okolnost.

“Marko Babić je imao tužnu nesreću kada je napustio svoju domovinu i obitelj kao mlad čovjek – samo kao pukovnik, ali više je od pukovnika i više od generala. Takvih ljudi ima malo. U svim tim mladićima i djevojkama tog vremena ujedinjuje se, sklapa i pretače, još uvijek živi i živjet će zauvijek, ono što je u Hrvatskoj posebno, što je tradicionalno, ali što je i moderno i hrabro i što ide za novim pobjedama“, rekao je Predsjednik izrazivši želju da Hrvatska, koju su stvarali branitelji, bude jaka i samostalna država i da ima svoj karakter, a ako je potrebno da ima i svoju drskost.

“Naši susjedi nam duguju podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima. To je 2000 ljudi! To nije 2000 potpisa ili 2000 osobnih iskaznica, to je 2000 duša i to su tisuće ljudi koji su ih poznavali i koji ih nikada neće zaboraviti”, poručio je predsjednik Milanović kazavši kako Srbija to treba poštivati jer bez toga neće moći daleko napredovati na europskom putu.

“Završit ću govor onako kako bi Babić”

“Idemo graditi samostalnu i jaku državu koja će se ponositi time gdje je i što je, a koja će isto tako Europu, zapad i NATO podsjećati da je ova zemlja obranjena sama, isključivo zahvaljujući vlastitoj energiji, hrabrosti i ludosti, oružjem koje je skoro palo s neba i koje je zaplijenjeno u uvjetima embarga, nepriznatosti, kada je skoro sve bilo protiv nas. Zahvaljujući malom broju pravih ljudi Hrvatska je spašena, doslovno spašena i uskrsnula je. To je bila hrvatska tragedija, hrvatska epopeja nakon toga, a nadam se jednog dana – i hrvatska rapsodija”, rekao je predsjednik Milanović. Kazavši kako nam nije potrebno jedinstvo i zajedništvo nego stav, čvrstina i drskost kako bi nas čuli predsjednik Milanović obraćanje je završio riječima:

“Bez toga nismo država, s tim itekako možemo biti država, mala, ali jaka, svoja na svome. Živjela naša domovina Hrvatska i Domovini vjerni – to je pozdrav kojim bi vjerojatno završio i Marko Babić”.