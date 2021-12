UMRO ELITNI AMERIČKI SPECIJALAC HERCEGOVAČKOG PODRIJETLA: Bio je zapovjednik SEAL tima

Na sam Božić preminuo je Richard Marcinko (81), umirovljeni zapovjednik američkih mornaričkih posebnih postrojbi (SEAL).

Marcinko je, navodi Kamenjar, bio poznat po tome što je vodio SEAL Team Six kada je ova tajna jedinica za specijalne operacije bila još u povojima i bio je njezin prvi zapovjednik.

The New York Times navodi kako su ga mnogi smatrali “glavnim protuterorističkim operaterom”, a upravo njegov Team Six je proveo vojnu operaciju u kojoj je 2011. godine ubijen Osama bin Laden.

Nakon što je otišao u mirovinu, Marcinko je postao autor, govornik i konzultant.

Kako je Marcinko zavarao Sovjetski Savez

Muzej posvećen SEAL-u o njemu je napisao:

“U to je vrijeme mornarica imala samo dva SEAL tima. Marcinko je jedinicu nazvao SEAL tim SIX kako bi zavarao druge nacije, posebice Sovjetski Savez, odnosno kako bi one smatrale da Sjedinjene Države imaju još najmanje tri SEAL tima”,

Marcinko je rođen 21. studenog 1940. u Lansfordu u Pennsylvaniji te je hrvatskog i slovačkog podrijetla. Otac mu je bio Hrvat iz Hercegovine, a majka je bila iz Slovačke.