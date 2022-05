UKRAJINI PRIJETI POŠAST GORA I OD RATA! Naš Vukovar zna što je ‘zadah smrti’, riječi branitelja bole: ‘Prisiljeni smo sami nagađati i zaključivati’

Autor: Snježana Vučković

Ukrajini prijete brojne zarazne bolesti među kojima je i kolera zbog oštećene infrastrukture, upozoreno je iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Ukrajinska predstavnica ove organizacije Dorit Nican rekla je da je situacija u toj zemlji alarmantna jer su oštećene brojne cijevi zbog čega dolazi do miješanja kanalizacijske vode sa onom za piće.

Prema njenim riječima, WHO to ocjenjuje kao ogromnu prijetnju od pojave mnogih infekcija, uključujući koleru.





Zaraze u okupiranim gradovima

Različite zaraze kao posljedice prekomjernih granatiranja gotovo su uobičajene u svim višemjesečno okupiranim mjestima, pa se ista bojazan pojavila i u jesen 1991. kada je Vukovar grcao pod opsadom. Potpuno sravnjen grad s uništenom infrastrukturom i brojnim civilima zatočenim u podrumskim skloništima tada je imao sve šanse postati gradom različitih zaraza.

No, do nikakvih epidemija nije došlo, a o tome jesu li tada u vukovarskoj bolnici zabilježene neke neuobičajene pojave, ispričala nam je tadašnja medicinska sestra koja je u gradu ostala do kraja, Zorica Gregurić:

Ovako je bilo u Vukovaru

“Hvala bogu, nismo imali epidemije zaraznih bolesti. Bilo je tu i tamo enteroviroza, ali ništa značajnije. Kroz cijelo vrijeme srpske agresije na Vukovar u bolnici smo imali, koliko se sjećam, svega pet slučajeva plinske gangrene. To je uistinu mali broj u odnosu na ukupan broj ranjenika koji su ležali u neprimjerenim uvjetima”, kaže predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovar.

Ona dodaje da je u vukovarskom ratu logistika odigrala značajnu ulogu:

“Na primjer, ako smo imali sumnju da se pije neprovjerena voda, koristile su se tablete za pročišćavanje vode”.

Franjo Šoljić koji je u to vrijeme bio u Vojnoj policiji ima vrlo čvrste sumnje da su stanovnici Vukovara, kao i cijele te županije, zdravstveno više nastradali nakon rata nego li u vrijeme okupacije:









Gušili se u nepoznatim plinovima

“Na grad je bacano sve i svašta, jedino nas atomskom bombom nisu gađali. U pojedinim trenucima stavljali smo mokre majice na nos i usta da možemo disati. Nikada nismo doznali čime smo sve gađani, niti je ikada rađena analiza”, kaže Šoljić.

“Često slušamo o nama Slavoncima koji živimo zdravo jer jedemo zdravo, no porast različitih kancerogenih oboljenja kod ljudi iz ovoga područja, porazni podatci o ženama koje ne mogu roditi i djeci koja se rađaju bolesna – govore drugačije.

U zadnjih 30 godina, nitko nije analizirao zemlju čije plodove ubiremo i jedemo, a po kojoj su sijana ubojita sredstva. Obzirom da nemamo te podatke, prisiljeno smo sami nagađati i zaključivati”, zaključuje Franjo Šoljić.