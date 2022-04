UHVATIO SAM TUĐMANA U SUZAMA, BILO MU JE NEUGODNO! Rekao mi je što se sprema: ‘Nemam izbora, mnogi će poginuti’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Obilježavanja velikih i uspješnih vojnih operacija u Hrvatskoj, neizostavno izazivaju reakcije susjedne Srbije koja je, kao što je poznato, iz Domovinskog rata izašla kao gubitnik. Upravo zato ono što se kod Hrvata slavi – kod Srba izaziva žalovanje i bijes, a uz “Oluju”, nadolazeći VRO “Bljesak” jedna je im je od najbolnijih točki.

“Gledao je kroz prozor i plakao”

Kako i prijašnjih godina, tako i ove godine srbijanski mediji podsjećaju na “bestijalne progone srpskog stanovništva”, a ne tako davno prenijeli su tvrdnju hrvatskog veleposlanika u Beogradu Hide Biščevića o reakciji tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana na odluku o oslobađanju Zapadne Slavonije.

“Došao sam do njega u jutro, oko devet sati. Generali su izlazili i ja sam ušao, a on to nije vidio. Stajao sam iza njega, a on je plakao i gledao kroz prozor. Kao svakom muškarcu, malo mu je bilo neugodno i rekao je: ‘Nemam drugog izbora, moramo krenuti u tu operaciju, a znam da će mnogo ljudi poginuti'”, ispričao je Biščević.

Šešelj: “To je laž! Odriješio je svojima ruke za ubijanje!”

Na ovu njegovu izjavu o Tuđmanovim suzama, silovito je reagirao Vojislav Šešelj tvrdeći da Hido Biščević laže.

“Pokušava skinuti odgovornost s Tuđmana, ali to je nemoguće. On se založio da Srbi nestanu iz Krajine, a svojima je dao odriješene ruke za pljačkanje i ubijanje. Biščević laže!”, eksplodirao je srpski radikal.

Iako se srbijanska javnost dezinformacijama godinama uvjerava da je “Bljesak” zločinačka i osvajačka operacija, a ne oslobodilačka, postoje i njihovi sugrađani koji Hrvatima zbog ove akcije “skidaju kapu”. Milisav Sekulić u knjizi “Knin je pao u Beogradu” izrazito je kritički raspoložen prema HV-u, no kod opisivanja Bljeska pokazuje poštovanje.

Srbin Bljesku odao priznanje za profesionalizam

“Kao po nekom pravilu, gdje je god koja hrvatska jedinica nailazila na otpor, napad je obustavljen. Uslijedilo je razdoblje ‘omekšavanja’ u kome su se odvijali napadi artiljerijom, ubacivanje grupa, pokušaji obuhvata i obilazaka. Tek kada bi ocijenili da je obrana Srba dobro uzdrmana, kretali su dalje, bez žurbe i improvizacije”, piše Sekulić.

Ne ulazeći u to je li Frano Tuđman oplakivao žrtve Bljeska, ostaje činjenica da je upravo on kao vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske odobrio oslobađanje Zapadne Slavonije, i to na temelju zapovijedi tadašnjega načelnika Glavnog stožera OSRH generala zbora Janka Bobetka, a poznato je i da je upravo na ovu operaciju bio iznimno ponosan.