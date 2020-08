UHIĆEN ZBOG RATNOG ZLOČINA Otkriven identitet bivšeg pripadnika Srpske Vojske Krajine

Autor: S.P./Otvoreno

Zbog ratnog zločina iz vremena Domovinskog rata, na aerodromu u Frankfurtu 20. kolovoza uhićen je 55-godišnjak, izvijestila je njemačka policija. Iako oni zbog, kako su naveli, “razloga privatnosti” nisu naveli njegov identitet, neslužbeno se doznaje da je riječ o Dušku Vujnoviću, bivšem pripadniku vojske tzv. Republike Srpske Krajine.

Njemačka policija uhitila je u četvrtak u frankfurtskoj zračnoj luci osobu koja je u Hrvatskoj 1997. osuđena na deset godina zatvora zbog ubojstva civila na području tzv. Republike Srpske Krajine.

U ovom trenutku nije poznato je li mu se sudilo u odsutnosti, no poznato da je on sve ovo vrijeme izbjegavao hrvatsko pravosuđe. Živio je u SAD-u, točnije u Chicagu, a u međuvremenu je dobio i američko državljanstvo. Uhićen je dok je preko Frankfurta iz SAD-a letio za Beograd, i to na osnovi europskog uhidbenog naloga (EUN) koji je Hrvatska raspisala za njim. Vujnović to vjerojatno nije znao jer, da jest, sigurno ne bi letio iz SAD-a za Srbiju, piše Večernji list.

S obzirom na to da izrečenu kaznu nikada nije odslužio, moguće je da je za njim mjerodavni sud, vjerojatno Županijski sud u Šibeniku, svojevremeno raspisao i međunarodnu tjeralicu. Vujnovića je njemačka policija nakon uhićenja odvela u pritvor, u kojem će ostati dok se ne odluči hoće li biti izručen Hrvatskoj.

Dosadašnja praksa u ovakvim situacijama kaže da se uhićenim osobama odredi ekstradicijski pritvor, dok ih se na sudskom ročištu pita slažu li se ili ne s izručenjem zemlji koja ih traži. Ta procedura u prosjeku traje mjesec do dva dana, a s obzirom na to da je Vujnović osuđen na 10 godina zatvora, ako bude izručen Hrvatskoj, vjerojatno će prvo biti smješten u zagrebački zatvor u Remetincu, prije no što bude upućen u neku od kaznionica na izdržavanje kazne.

Ako je za zločin koji je počinio osuđen u odsutnosti, imat će pravo tražiti obnovu postupka, odnosno suđenje u svojoj nazočnosti. U pravilu se takvi zahtjevi odobravaju jer Europski sud za ljudska prava (ESLJP) smatra da suđenja u odsutnosti ne doprinose pravičnosti sudskog postupka.

No kako on, prema onom što je do sada poznato, ima i američko državljanstvo, to bi možda moglo zakomplicirati hrvatski zahtjev za njegovo izručenje. Amerikanci će bez sumnje provjeriti kada i kako je dobio njihovo državljanstvo, a bez njega bi mogao i ostati ako se ustanovi da im je lagao, odnosno da im nije rekao što je radio za vrijeme Domovinskog rata.

Inače, Vujnović nije prvi, a vjerojatno ni posljednji osumnjičenik ili optuženik za ratne zločine koji se bijegom na drugi kraj svijeta pokušao spasiti od zatvora, prenosi Večernji list.