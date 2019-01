UDOVICE TRAŽE NOVI ZAKON: ‘Tražimo lustraciju onih koji su u pretvorbi opljačkali Hrvatsku’

Autor: S.V.

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH i Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja RH još uvijek čeka odgovor Ministarstva pravosuđa kojem se obratila s prijedlogom o donošenju vrlo zanimljivog zakona:

“S prijedlogom inicijative za donošenje zakona o razotkrivanju informacija obratili smo se Ministarstvu pravosuđa, Vladi RH, Predsjednici RH i Hrvatskom saboru dana 21. rujna 2018. godine, a kako odgovor nije uslijedio u roku od 30 dana, 26. listopada 2018. godine ponovno je poslana zamolba za žurnim odgovorom. Obzirom kako ni nakon toga nije bilo nikakvih povratnih informacija, udruge su se obratile Pučkoj pravobraniteljici od koje još uvijek očekujemo odgovor.

“Obraćamo se hrvatskoj javnosti…”

Stoga se obraćamo hrvatskoj javnosti putem medija kako bismo ju upoznali s inicijativom, a također i s činjenicom kako navedene institucije ignoriraju svaki pokušaj bilo kakvih pozitivnih promjena, a pri tome ni same ne čine ništa kako bi do njih došlo.

Ova inicijativa pokrenuta je s ciljem zaustavljanja daljnjeg urušavanja hrvatskog društva u svim njegovim segmentima; od kriminalne korupcije, teške ekonomske i moralne krize pa sve do demografskog kraha izazvanog masovnim iseljavanjem iz Hrvatske. Politike su se nažalost odavno oglušile o glas onih koji su ih izabrali da zaustave propast Hrvatske, a osim praznih obećanja koja će opet uslijediti uskoro za nove izbore, evidentno je da od njih ništa i ne možemo očekivati nego sami moramo nešto poduzeti.

Osnovni preduvjet za bilo kakav napredak hrvatskog društva u cjelini bila bi pomirba ideološki podijeljenog naroda, a osnovni preduvjet za pomirbu je istina. Do istine možemo doći samo na jedan način, a to je osuda svih totalitarnih ideologija i režima iz kojih su proistekle brojne društvene anomalije koje uništavaju Hrvatsku. Da bismo to napravili ne treba nam nikakva posebna mudrost i znanje, ne trebaju nam ni vijeća ni povjerenstva nakon čijih ćemo se zaključaka još više podijeliti. Dovoljno je samo slijediti pozitivnu praksu zemalja koje su to već učinile po preporuci rezolucije 1481 Vijeća Europe, ali ne u vidu deklaracije koju ne poštuju ni oni koji su ju izglasali, nego u obliku zakona što je u ovoj inicijativi i predloženo.

Takav zakon, popularno nazvan zakon o lustraciji, ne bi se donio kako bi se nekoga represivno progonilo po političkoj i ideološkoj osnovi, dapače cilj je posve suprotan, zaustaviti ideološke progone, politički montirane procese i medijske hajke kojima nažalost sve više svjedočimo i koja nas sve više udaljavaju od civiliziranog demokratskog svijeta.

Kad navodimo primjere zemalja koje su provele lustraciju potrebno je dodati i to da se u njihovom slučaju na taj način društvo riješilo ostataka totalitarizma, no Hrvatska nosi još dodatno breme posljedica agresije, ratnog profiterstva, kriminalne privatizacije i rasprodaje zemlje, šuma, voda i drugog nacionalnog blaga.

Upravo zato nije nam dovoljno lustraciju primijeniti samo na dužnosnike bivših totalitarnih režima, pripadnike bivših obavještajnih službi i represivnih organa, nego ju primijeniti na pripadnike agresorske vojske, sudionike pretvorbe i privatizacije, sve one koji su dokazano odgovorni za rasprodaju hrvatskih nacionalnih resursa, kao i za one koji se utvrdi da su na bilo koji način nanijeli štetu ugledu Republike Hrvatske.

Svjesni smo kako će za ovu inicijativu malo tko od političkih i društvenih elita imati sluha jer upravo su oni ti koji najviše profitiraju na podjeli i kaosu u narodu kojega ta podjela te zbog toga i šute. No mi nećemo šutjeti jer nemamo pravo na šutnju, kako zbog naših najmilijih koji su svoje živote dali za slobodu i demokraciju tako i zbog naše djece koja su prisiljena napuštati svoju domovinu bježeći od nepravde, korupcije i nepotizma.”

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Rozalija Bartolić, predsjednica

Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja RH

Tanja Polić Marković, predsjednica

Prof. Tomislav Sunić