UBOJICE – OSLOBOĐENI: Sedmogodišnjeg Renata i njegove roditelje nakon pet godina pronašli zakopane u šljiviku

Autor: S.V.

Na današnji dan 1991. godine u Bodegraju kraj Okučana ubijeni su supružnici Marija i Stanko Šajnović te njihov sedmogodišnji sin Renato. Bio je to jedan od zločina koji su se na tom području događali nakon okupacije Okučana sredinom kolovoza 1991. godine, donosi stranica Dogodilo se na današnji dan – Domovinski rat.

Obitelj Šajnović hladnokrvno je ubijena pred kućnim pragom, a njihova su tijela ekshumirana 1996. godine iz šljivika u blizini njihove kuće.

Iako je Milorad Dabić, pripadnik TO Okučani, priznao ovo i još neka ubojstva nesrpskog stanovništva na tom području (u Lađevcu ubijena Ana Kovačić (1945.), a u Borovcu Marko (1914.) i Marija (1912.) Grgić) za to nikada nije osuđen. Protiv njega te Boška Krnjajića (TO Okučani) i Gostimira Milanovića (milicija Okučani) kao suučesnika podignuta je optužnica Vojnog suda JNA u Zagrebu sa sjedištem u Banja Luci još u studenom 1991., a kako predmet nije okončan suđenje je nastavio 2003. općinski sud u Beogradu na kojem su Krnjajić i Milanović oslobođeni, dok je Dabić poslan na liječenje kao psihijatrijski slučaj. Tragedija obitelji Šajnović u Domovinskom ratu nažalost nije stala na ovom tragičnom događaju. Jedan od sinova Marije i Stanka te brat malenog Renata, Nikola Šajnović, poginuo 1993. godine kao pripadnik 1. gardijske brigade „Tigrovi“. Nažalost mjesto na kojem su ekshumirana tijela obitelji Šajnović još uvijek nije označeno kao masovna grobnica.