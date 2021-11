U VUKOVARU JE ČOVJEKU ODREZAO GLAVU: Ovaj monstrum danas pjeva po srbijanskim kavanama

Autor: S.V.

Brojni zločini pripisani su Radivoju Jakovljeviću – zvanom “Frižider”, bešćutnom je ubojici koji je zbog strahovitih ratnih zločina počinjenih u Vukovaru, u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora.

Dokazani su mu stravični zločini

Za Jakovljevića se tijekom procesa ustvrdilo da je zajedno s nekoliko osoba zlostavljao vukovarskog Roma Zdravka (sina Đene), zvanog Edi, a potom ga usmrtio hicima iz automatske puške, da je zarobljenog Fanoli Gojanija pokušao usmrtiti nožem, u čemu ga je spriječio nepoznati oficir JNA, te da je iz grupe zarobljenika izdvojio pripadnika albanske narodnosti imenom Daut, i dok su ga drugi pripadnici srpskih postrojbi držali, nožem mu presjekao vrat i odrezao glavu.

Utvrđeno je također da je zajedno s nekoliko neutvrđenih osoba strijeljao osam ili devet osoba, a potom strijeljao još dvije osobe, i to jednog bivšeg pripadnika policije i nepoznatog mladića iz Sotina, pljačkao zarobljenike, pa je tako Fanolu Gojaniju uzeo 2.000,00 DM, te fizički zlostavljao zarobljene civile u Vukovaru…

Ubijao, a sada pjeva

Za Radivoja Jakovljevića preživjeli svjedoci pakla u Vukovaru kažu kako je volio pjevati četničke pjesme, te da je bio jedan od najglasnijih.

Obzirom da je Radivoju suđeno u odsustvu, on danas živi u Srbiji, a u slobodno se vrijeme bavi ribolovom. No, i dalje se aktivno bavi pjevanjem, zbog čega je čest gost u srbijanskim kafanama. Osim toga, Frižider ima i svoj YT kanal na kojem često objavljuje pijanke i fešte na kojima je on glavni pjevač i zabavljač.