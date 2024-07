U Vukovaru identificirane tri osobe nestale u Domovinskom ratu

Autor: M.P.

U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru danas su identificirane tri osobe nestale u Domovinskom ratu, dvojica hrvatskih branitelja iz Vinkovaca i jedna civilna žrtva iz Vukovara, ekshumirani na širem području Grada Vukovara.

Hrvatski branitelji Zlatko Jakob (1950.) i Jure Lukač (1955.), pripadnici 109. brigade HV-a, nestali su početkom listopada 1991. na području između Bogdanovaca i Marinaca, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su 24. travnja 2024. iz masovne grobnice u Bogdanovcima, na lokalitetu Lipica, gdje su ekshumirani posmrtni ostaci četiri osobe, od kojih je još uvijek nepoznat identitet dvije osobe te se i nadalje intenzivno radi na tome.

Posmrtni ostaci civilne žrtve, nestale početkom studenoga 1991. prilikom okupacije dijela Vukovara, ekshumirani su 25. ožujka 1998. iz

pojedinačne grobnice u Berku, u Šarviz doli, lokalitetu na kojem je otkriveno više pojedinačnih i masovnih grobnica.

Medved: Naša misija je pronaći sve nestale

Uz njihove obitelji, identifikaciji je nazočio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sa suradnicima. Izražavajući

sućut obiteljima, istaknuo je punu predanost Vlade RH i Ministarstva hrvatskih branitelja u rješavanju sudbine svih osoba nestalih u Domovinskom ratu.

“Naša misija je pronaći sve osobe nestale u Domovinskom ratu, omogućiti im dostojno počivalište i mir njihovim obiteljima, a današnja

identifikacija pokazatelj je naše ustrajnosti i predanosti u otkrivanju novih grobišta, kao i u identifikaciji ranije ekshumiranih žrtava”, poručio

je ministar Medved.

Pojasnio je da, unatoč velikom proteku vremena, modernizacija opreme DNA laboratorija i ulaganje u ljudske kapacitete unaprjeđuje cjelokupan proces te zahvalio obiteljima na povjerenju i strpljenju, kao i svima koji sudjeluju u tom iznimno osjetljivom, složenom i zahtjevnom procesu.

Ravnatelj vukovarske bolnice: Nastavljamo predano tragati

Dr. Blažanović se posebno osvrnuo na odgovoran i temeljit pristup u procesu traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, poručivši da će svi

uključeni u proces jednako strastveno nastaviti tragati dok se ne pronađu svi nestali, a prof. Kubat istaknuo je složenost procesa identifikacije te ukazao na važnost prikupljanja dodatnih krvnih uzoraka za DNA analizu.

Riječi potpore uputila im je i predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir, izražavajući

nadu da će i druge obitelji pronaći svoje bližnje. “Iako je ovo mali broj identificiranih žrtava, za nas je jako velik jer tri obitelji naći će napokon

svoj smiraj”, kazala je Alvir, zahvalivši Ministarstvu hrvatskih branitelja i svima koji sudjeluju u traganju za osobama nestalim u Domovinskom ratu.

Hrvatska traga za još 1794 osobe nestale u Domovinskom ratu

U tijeku je i revizija svih ekshumiranih neidentificiranih posmrtnih ostataka i prikupljanje dodatnih krvnih uzoraka, što je zahvaljujući

suvremenoj opremi i dodatnim uzorcima krvi već rezultiralo identifikacijama dijela žrtava, pa i civila koji je danas identificiran. Ministar Medved pozvao je sve obitelji na suradnju i u tom pogledu, napose članove obitelji koji to do sada nisu učinili, da daju krvne uzorke

I ovom prilikom pozvali su sve koji mogu pomoći u pronalasku nestalih osoba da svoja saznanja podijele s Ministarstvom hrvatskih branitelja ili drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske kako bi pridonijeli rješavanju ovog prioritetnog humanitarnog pitanja. Hrvatska traga za još 1794 osobe nestale u Domovinskom ratu.

U mandatu ministra Medveda, od 2016. godine proces traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu intenzivirao se i ojačao u svim segmentima, posebno u pogledu institucionalnog pristupa i metodologije rad ate osnažene međuresorne suradnje, kao i kroz partnerstvo s udrugama koje okupljaju obitelji nestalih osoba.

U osam godina ekshumirano 189 osoba

Tako su u proteklih osam godina provedena terenska istraživanja na 396 lokacija, pretraženo je više od 950 tisuća četvornih metara, pronađeno je pet masovnih i niz pojedinačnih grobnica te je u tom razdoblju sveukupno ekshumirano 189 osoba, a identificirano 266 hrvatskih branitelja i civila.

Sve masovne grobnice pronađene su na širem vukovarskom području, i to: kod Marinaca (2018.) iz koje su ekshumirane i identificirane četiri

osobe, kod Bobote (2022.) iz koje je ekshumirano 13, a identificirano 12 osoba, Šarviz dola (2023.) iz koje su ekshumirani i identificirani

posmrtni ostaci 11 osoba, u Bogdanovcima su ove godine ekshumirane četiri osobe, a na Petrovačkoj doli najmanje 10 osoba.

Najveći broj neriješenih slučajeva je s područja Vukovarsko-srijemske županije, njih 497, a s područja Grada Vukovara 371. gdje su u proteklih osam godina istražene 133 lokacije te su i trenutačno u tijeku pretraživanja određenih lokacija.

Tijekom jučerašnjeg dana na predjelu Marinaca ekshumirani su posmrtni ostaci za koje je preliminarno utvrđeno da potječu iz Domovinskog rata te se nastavlja s pretraživanjem te grobnice. Nakon nedavnog pronalaska posmrtnih ostataka na Petrovačkoj doli, nastavlja se intenzivna pretraga i tog sumnjivog područja, a česte pretrage terena provode se i na području Banovine te zapadne Slavonije.