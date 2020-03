U Škabrnji 10. ožujka svečano imenovanje Ulice IX. bojne HOS-a

Autor: dnevno.hr

U organizaciji udruge IX. bojne HOS-a Split u utorak, 10. ožujka, u Škabrnji će se održati svečano imenovanje Ulice IX. bojne HOS-a, javlja Braniteljski portal.

Program započinje u 11 sati svetom misom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u središtu sela, a svečano otvorenje Ulice IX. bojne HOS-a održat će se u 12 sati.

Načelnik Općine Škabrnja Nediljko Bubnjar još je na središnjoj komemoraciji za žrtve Škabrnje 18. studenog prošle godine najavio imenovanje dvije nove škabrnjske ulice – Ulicu 9. bojne HOS-a i Ulicu 7. domobranske pukovnije.

Podsjetimo, Škabrnja je napadnuta i okupirana 18. studenog 1991. a dan kasnije, 19. studenoga, Nadin. Okupatorske snage u Škabrnji su ubile su 58 civila, uglavnom žena i staraca i 26 branitelja. Škabrnje je oslobođena u operaciji Maslenica 1993. godine, a najznačajniju ulogu u njezinoj obrani imala je upravo IX. bojna HOS-a pod zapovjedništvom Marka Skeje. No, ponovno je okupirana u operaciji srpske vojske naziva „Kameleon“, u kojoj su borbe trajale od 18. do 22. ožujka 1993. godine, i to nakon što su umorni vojnici HOS-a otišli na odmor. Škabrnja je konačno oslobođena tek 5. kolovoza 1995. godine u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.