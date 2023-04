‘U RATU SAM ČUVAO LINIJU, ALI SAČIĆ JE TAJ KOJI JE IŠAO U NAPAD!’ Beljak progovorio o prošlosti: ‘Pravi branitelji se međusobno poštuju’

Autor: Snježana Vučković

Vlada je u četvrtak ipak usvojila prijedlog izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prema kojemu se kazne za najteže prekršaje, među kojima su isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, penju na od 700 do 4.000 eura.

Upravo ovaj prijedlog doveo je do povišenih tonova u sabornici, a potom i eskalacije pri čemu je do fizičkog obračuna nedostajao samo jedan korak. Naime, saborski zastupnici Miro Bulj (Most) i Željko Sačić (HS) isključeni su iz rasprave zbog serijskih opomena od kojih su neke bile za vrijeme rasprave, a neke za vrijeme stanke.

Na njihovu je stranu (za mnoge neočekivano), stao Krešo Beljak (HSS) koji je od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića također zaradio tri opomene. Njegova energična reakcija kojom je podržao političare sa kojima se politički potpuno razilazi većinom je izazvala iznenađenje, pri čemu se u komentarima po društvenim mrežama otišlo dovoljno daleko da ga se proglasi “novim herojem desnice”.





“Nije prvi put da Jandroković ponižava heroja Domovinskog rata”

Krešo Beljak objasnio nam je da nema govora o nikakvom “desničarenju”, a potom nam objasnio što ga je, zapravo, navelo na ovako žestoku reakciju:

“Ne znam jeste li vidjeli sve što je prethodilo, ali ta razina nepristojnosti i bahatosti kojom se Jandroković ophodi sa Željkom Sačićem je nedopustiva. Želim da znate, ovo nije prvi put da ga ušutkuje, ‘zatvara mu usta’ i viče na njega da sjedne. Meni su osobno takve situacije postale ne gledljive i morao sam reagirati. Željko Sačić je heroj Domovinskog rata i kao takav se borio za demokratsko pravo i slobodu govora, a za što? Da bi sada to pravo osporavao netko tko nije vidio rata?”

“Za loš imidž kriva je šaka branitelja”

Govoreći o Domovinskom ratu, Beljak koji je i sam bio hrvatski branitelj, iskazuje poštovanje:

“Kronično nedostaje upravo tog poštivanja činjenice da se netko izborio za ovo što danas imamo. U prvom redu, smatram da je za to kriv i jedan mali dio braniteljske populacije koji je ‘prostituirao’ Domovinski rat, ali želim naglasiti da velika većina branitelja nije takva. Veliki broj nije tražio niti dobio ništa, nastavili su živjeti svoje živote, a znam neke koji su sada već u nekim godinama u kojim su ih stigle i bolesti, pa zbog nemogućnosti daljeg rada obilaze Ministarstvo hrvatskih branitelja ne bili ostvarili kakvo pravo.”

“Ne mogu svi branitelji u isti koš”

Naš sugovornik naglašava kako u ratu “nisu svi bili isti”:

“Bio sam 20-godišnji klinac koji je napustio prvu godinu fakulteta kako bi se prijavio u rat. Bili smo strašno ‘nabrijani’ u želji da obranimo Hrvatsku, do te mjere da su nam roditelji skrivali oružje. Ali ja kao branitelj znam da ne možemo ‘svi u isti koš’ i nikada se neću staviti uz bok jednom Željku Sačiću jer sam svjestan da sam ja čuvao prvu liniju, a on je taj koji je išao u napad. Naravno, svi koji smo išli na frontu bili smo životno ugroženi, ali se zna tko su bili heroji i to se jednostavno mora poštivati. General Željko Sačić je jedan od njih.”









Beljak priznaje da među braniteljima postoji jedna nevidljiva, ali neraskidiva veza:

“Neovisno o političkom uvjerenju, životnom stilu ili bilo kakvim razlikama, među pravim braniteljima će zbog onoga što su prošli uvijek biti uzajamno poštovanje. Solidarnost? Možda preteška riječ, ali poštovanje definitivno. Upravo nedostatak toga vidio sam kod Jandrokovića i zato sam tako reagirao.”