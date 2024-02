ATJ-ovac opisao mučno iskustvo s nekim Srbima u svojim redovima: ‘Sreća da nas nisu pobili’

Antiteroristička jedinica “Sljeme” koja je brojala 200 djelatnika i bila smještena u Tomislavov dom u blizini Sljemena, osnovana je upravo na današnji dan, 6. veljače 1991. godine.

Jedinica je formirana kao dio Antiterorističke jedinice Lučko, a odmah po osnutku provodila je vojnu obuku s ciljem što bržeg stavljanja u punu borbenu spremnost. Već ranije njezini djelatnici, policajci iz starog sustava, bili su obučeni za zadaće poput osiguranja objekata i štićenih osoba, pa je Jedinica shodno tome preuzela osiguranje najviših državnih dužnosnika – ministra obrane Martina Špegelja te ministra unutarnjih poslova Josipa Boljkovca.

Isto tako, Jedinica je pratila i osiguravala važne transporte kojima se distribuiralo naoružanje po Hrvatskoj, a prvu značajniju akciju imala je već sredinom veljače. Zapovjednik jedinice bio je Slavko Butorac, dok je zamjenik zapovjednika bio Željko Sačić, a upravo on je s nama podijelio vrlo zanimljive informacije vezane uz sam osnutak.

‘Srbi iz Jedinice su u početku bili izvrsni, ali…’

“Osnovani smo na inicijativu tadašnjeg pomoćnika ministra unutarnjih poslova Željka Tomljenovića i zapovjednika ATJ Lučko Marka Lukića. U jedinicu su bili pozvani svi bivši ‘milicajci’ među kojima je bio nemali broj pripadnika srpske nacionalnosti. Naravno, svi su prethodno morali potpisati lojalnost hrvatskoj državi”, doznajemo od Sačića.

U početku su se, kaže, svi pokazali izvrsnim, međutim: “Već prilikom prve akcije vraćanja Plitvičkih jezera koja se dogodila prije Krvavog Uskrsa, od njih desetak, dvoje je odmah reklo da oni to ne mogu, razdužili se i korektno raskinuli radni odnos. No, nakon akcije u Pakracu, njih su četvorica nestala sa svim što su imali, a odnijeli su čak i oružje. Prava je sreća da nas nisu pobili na spavanju. No, radi cjelovite istine, valja naglasiti kako su ovi koji su ostali – svoje zadaće odradili i više nego korektno.”

Sačić kaže da su pripadnici ove jedinice, zbog stečenog iskustva poslije vraćani u novosnovane jedinice po policijskim postajama kao instruktori, zapovjednici i pomoćnici mladim redarstvenicima.

‘Probili smo led i pretvorili se u prave ratnike’

“I ja sam osobno u toj jedinici stjecao prva iskustva i nije mi bilo lako jer sam kod kuće ostavio dvoje djece. Bio sam obiteljski čovjek, intelektualac pun ideala i ni u snu nisam pomišljao da će sve završiti dugogodišnjim ratom. Bilo je vrlo stresno, ali te prve krize smo brzo prebrodili. I danas sam zahvalan svima koji su tada zajedno sa mnom probili led i pretvorili se u prave, pravcate ratnike.”

Jedinica je tijekom veljače i ožujka 1991. godine intervenirala u uspostavljanju javnog reda i mira na području Daruvara i Pakraca. Ubrzo je većina pripadnika ATJ “Sljeme” otišla u razne krajeve Hrvatske gdje su činili zapovjedne strukture Posebnih jedinica policije koje su u ljeto 1991. prerasle u Specijalne jedinice policije MUP-a Republike Hrvatske.