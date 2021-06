U OŠ ‘BOROVO’ DJECA CRTAJU VODOTORANJ SA SRPSKOM ZASTAVOM: Ravnatelj nema komentara…

Autor: Snježana Vučković

U OŠ “Borovo” nastava se izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, osim nastave hrvatskog i stranih jezika.

“Ponosni smo što smo najveća osnovna škola u Republici Hrvatskoj u kojoj se nastava izvodi na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine”, stoji na stranicama ove škole s čijim smo ravnateljem poželjeli pričati o slikama učenika koje su se ovih dana našle na izložbenom panou u školskom hodniku.

Vodotoranj s agresorskom zastavom

Naime, potaknuti dječjim radovima koje je objavio Braniteljski portal, zanimalo nas je koliko je pedagoški (a i moralno) na simbolu vukovarske patnje nacrtati srpsku zastavu, a onda takve radove i izložiti. Također nas je zanimalo je li ravnatelj OŠ “Borovo” Tihomir Jakovljević upoznat sa načinom rada profesor/ice likovnog odgoja, te jesu li likovni radovi izloženi na panou – odabrani slučajno.

Iako smo ovoj školi poslali upit, na njega (na žalost) pisani odgovor još nismo dobili. Također, naši brojni pozivi prema ovoj odgojno obrazovnoj instituciji – nisu urodili plodom. Na telefonske pozive javljao se tajnik škole koji nas niti jednom nije spojio sa ravnateljem uz izliku “da ga trenutno nema”, a njegov privatni mobitel nam nije želio dati. Nakon našeg inzistiranja, od tajnika OŠ “Borovo” ipak smo uspjeli izvući kratku izjavu:

Tajnik škole: “Ravnatelj nema komentara

“Znam da zovete radi onog maila o dječjim crtežima, svi u školi pričamo o tome. Pitao sam jutros ravnatelja što će vam odgovoriti, no on je kazao kako ‘nema komentara’. Pa, evo… Ako vam to može pomoći”, kazao nam je tajnik škole.

Komentar za ovakav obrazovni pristup prema učenicima OŠ Borovo zamolili smo predsjednika Udruge ravnatelja osnovnih škola Nikicu Mihaljevića koji je ostao vrlo iznenađen:

"Ukoliko je to istina – nemam riječi. Prvi puta sada čujem za ovo i teško mi je reći išta drugo. Ne bih želio komentirati prije nego se uvjerim da je to točno, a tada ću vam rado dati izjavu", kazao nam je Nikica Mihaljević.









U međuvremenu, došli smo i do autora fotografija koji nam je kazao:

“Nedavno sam jednom prigodom ušao u školu i ostao zatečen izložbenim radovima. Odmah sam ih fotografirao jer sam ih želio zadržati kao dokaz. Smatram da je sva krivnja na pedagozima… Čak i ako su djeca donijela radove od kuće, djelatnici škole su ih trebali upozoriti da to nije ispravno. Umjesto toga, oni su ih izložili”, rekao nam je Vinko Jozić.

Obzirom da od OŠ Borovo nismo došli do željenih informacija, upit smo poslali i Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.