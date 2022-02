U LEGIJI SU GA ZVALI ‘ZULU’! Najpoznatiji hrvatski komandos danas slavi 70. rođendan

Umirovljeni zapovjednik legendarne bojne Frankopan Bruno Zorica Zulu, danas obilježava svoj 70. rođendan.

Zulu, rođen u Ivanić Gradu 20. veljače 1952. jedan je od najznačajnijih i najkarizmatičnijih sudionika Domovinskog rata koji je zbog svojeg legionarskog iskustva sudjelovao u stvaranju specijalnih postrojbi HV-a. Tijekom Domovinskog rata, bio je pripadnik i zapovjednik bojne Frankopan, no to samo dio njegove brutalne ratne priče koju je započeo kao 20-godišnjak i to u Legiji stranaca…

Bruno Zorica Zulu u Francusku je došao nakon incidenta kojeg je izazvao tijekom Hrvatskog proljeća, pa je u bijegu od tadašnjih vlasti svoje utočište pronašao u Legiji stranaca. Tamo je, nakon mukotrpne i dugotrajne obuke, upao u elitnu padobransku postrojbu, no dobio je i potpuno novi identitet s promijenjenim podacima o svom podrijetlu, mjestu rođenja, imenima roditelja i slično. Ime koje mu je tada stajalo u dokumentima je Branimir Zurković. Usput, po afričkom plemenu dobio je i nadimak – Zulu pod kojim je i danas poznat u Hrvatskoj.

20 godina ratovanja

“Bila je to žestoka obuka koja je trajala četiri mjeseca. Od 24 sata u danu, spavali smo maksimalno tri sata. Afrika, Amerika, Tahiti, Komorski otoci, Bejrut, Libanon, građanski ratovi i tako 19 godina. Iz tog vremena pamtim Ivana Rosu, brata generala Rose koji je odradio 37 godina u Legiji i iz nje otišao kao major”, kaže Zulu i dodaje kako je oko Legije stranaca podignuta prevelika “fama”.

“Šezdesetih godina se primalo nasumično, trpalo se u brodove i slalo u Afriku, Tunis, Sjeverni Maroko gdje su bjesnili ratovi. Danas moraš imati dobru stručnu spremu da bi te primili u Legiju stranaca”, objašnjava Zulu.

Bijeg iz Legije

U Francuskoj je kao legionar bio sve do početka Domovinskog rata, nakon čega je dezertirao kako bi pristupio obrani Hrvatske. Zulu je, naime, za Legiju stranaca bio vezan ugovorom, no zbog hitnosti situacije koja se munjevito zakuhavala u Hrvatskoj, odlučio se na bijeg.

Došavši u Hrvatsku, sudjelovao je u osnivanju specijalnih postrojbi u Kumrovcu te formiranju centra za komandnu obuku u šumi Žutica kod Ivanić Grada. 1. kolovoza 1991. godine službeno se osniva bojna Frankopan, čiju su jezgru činili hrvatski pripadnici Legije stranaca.

Bruno Zorica – Zulu borio se u zadarskom i šibenskom zaleđu te sudjelovao na ratištima u BiH. 1994. u Zbornom području Split postaje pomoćnik načelnika Operativnog centra, gdje je ostao sve do umirovljenja krajem 1998. godine.