U DABRU 30. OBLJETNICA STRADAVANJA 11 ŽRTAVA VELIKOSRPSKE AGRESIJE: Medved: ‘Podnijeli smo stradanje, ali vratimo život u ovakva sela’

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poslao je u nedjelju iz ličkog sela Dabar, s obilježavanja 30. obljetnice stradavanja 11 Hrvata u velikosrpskoj agresiji 1991. i 1992., poruku ohrabrenja te je pozvao na revitalizaciju opustjelih ličkih sela.

Medved je poručio svima koji svoju bol nose već trideset godina kako zna da bol ne blijedi s vremenom. Pozvao je da se vrati život u takva sela “jer ako izgubimo sva ova područja onda nismo realizirali one ideale za koje su ginuli naši preci i hrvatski branitelji”.

“Iako smo kao narod podnijeli strahovito stradanje pozivam vas da nikada ne izgubimo svoju vjeru, optimizam, snagu i motiv, da vratimo život o ovakva sela koja su u velikoj mjeri napuštena. Hrvatska je danas slobodna i samostalna i suverena. Ispunili smo svoje ciljeve ali čuvajmo i ovakve krajeve, sela poput Dabra” rekao je Medved u ime premijera i hrvatske Vlade.

Zahvalio je ministar Medved policiji i pripadnicima 133. brigade Zboru narodne garde iz Otočca za obranu Like 1991. godine, i dalje, ali i svim drugim hrvatskim braniteljima koji su od Vukovara do Konavala, preko Banovine i Like, Dalmatinske Zagore zaustavili agresora i velikosrpsku ideju, te time spriječili još veće žrtve.

Gradonačelnik Bukovac: Okrenimo se gradnji mostova

Gradonačelnik Otočca Goran Bukovac pozvao je da se nikada ne zaboravi bol, patnju i strah žrtava Domovinskog rata, no pozvao je i na oprost i na pomirenje, “da se u ime poginulih Dabrana i svake nevine žrtve rata okrenemo gradnji mostova koji se nikada više neće moći raspasti pod težinom zla i mržnje”.

“Ne posustanimo nikada u obrani istine i potrazi za pravdom, naša je dužnost da ne dopustimo da njihova žrtva bude uzaludna, ali taloženjem mržnje i zatvaranjem vrata pomirenju i oprostu uprljali bismo čistoću te žrtve i otvorili put nekim novim, budućim podjelama, ratovima i izgubljenim životima”, rekao je Bukovac.

Prigodnim govorima, polaganju vijenaca i paljenju svijeća na spomenik civilnim žrtvama Dabra prethodila je misa u župnoj crkvi Sv. Mihovila koju je vodio župnik Tomislav Šporčić.