U ČAST POBIJENIM POLICAJCIMA U BOROVU SELU: Na biciklima će prijeći 1.100 km

Autor: Snježana Vučković

U organizaciji Biciklističkoga kluba Metković i Udruge veterana 4. gardijske brigade, i ove godine održava se biciklistički maraton „Navik on živi ki’ zgine pošteno” Prevlaka – Vukovar- Ilok.

Nakon završene prve etape u Metkoviću, danas na treći dan vožnje popričali smo s biciklistima koji će do 02. svibnja, (dana obilježavanja ubojstva 12-torice hrvatskih policajaca u Borovu Selu), prijeći 1.100 kilometara:

“Uopće nije lako, no ovo radimo u čast našim policajcima koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu. Ovo je naš doprinos njihovoj žrtvi i jedan vid suosjećanja i patnje. Iako je riječ o dosta napornom maratonu, pozivamo domicilno stanovništvo da nam se priključi u narednim etapama”, kaže jedan od biciklista, splitski branitelj Jakša Bulić.

Kiša kao dodatno breme

Nepovoljno vrijeme i kiša koja ih je putem pratila, kaže Jakša, bila je samo dodatno breme koje se lakše iznese ako razmišljaš zbog koga to radiš i kome u čast:

“U trpljenju i jest poanta”, kaže naš sugovornik i dodaje kako u mjestima kroz koja prolaze i gradovima u kojima zastaju – imaju lijep prijem:

“Dočekali su nas gradonačelnik Knina kao i Metkovića u kojem smo zajedno zapalili svijeću pred Spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskome ratu iz grada Metkovića.”

Za one koji se žele priključiti maratonu podsjećamo, svrha ovog događaja je očuvanje tekovina Domovinskog rata, kao i spomen na one koji su položili svoje živote na oltar domovine, a samim maratonom simbolično se spaja krajnji jug (Prevlaka) i istok (Ilok) Hrvatske. Dužina maratona je 1.100 km i vozi se u 6 etapa (dana) preko teritorija RH do 2. svibnja