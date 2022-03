TVRDOGLAVI BRITANAC BORIO SE ZA HRVATSKU! Živi u Krapini, ali četiri teška ranjavanja uzimaju danak

Autor: Snježana Vučković

Četverostruko ranjavani Britanac Nigel Patrick Balchin, primjer je tragične posljedice nekih stranih dragovoljaca koji su teško nastradali u borbi za Hrvatsku.

Nigel je i nakon rata svoj život nastavio u Hrvatskoj, a ovih dana proslavio je i rođendan.

Teške posljedice rata

“Njegovo zdravstveno stanje iz godine u godinu sve je teže i sve više potrebna mu je i snaga duha da nosi teret svojih fizičkih i psihičkih ranjavanja. Poželimo tvrdoglavom Britancu za rođendan puno sreće u borbi za zdravlje”, čestitali su mu pratitelji stranice Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata.

Ovaj strani heroj Domovinskog rata 1999. godine uspio je dobiti hrvatsko državljanstvo kao i vojnu mirovinu, a danas živi u Krapini. Kaže kako je 50 postotni invalid i da prima oko četiri tisuće kuna mirovine, a da je danas život u Hrvatskoj bolji nego što bi čovjek mogao očekivati.

Kad za neku zemlju ostaviš krv, doživotno si s njom povezan

“U Englesku sam se prvi puta vratio nakon godinu dana jer sam trebao obnoviti putovnicu, a nakon toga nisam se vraćao 11 i pol godina. Već je tada moja obitelj mislila da sam poginuo, jer nisu imali nikakve informacije gdje sam”, ispričao je Balchin za Zagorje.hr objašnjavajući kako o ostanku u Hrvatskoj nije odlučivao, nego je jednostavno shvatio da tako mora biti.

“U rujnu 1992. godine kada sam ranjen ležao u bolnici i kada sam jedva preživio do mene je došao novinar iz Škotske i pitao me kada se namjeravam vratiti u Englesku i tada sam shvatio da to neće biti nikada. Kada sam izgovorio taj ‘nikad’ shvatio sam da nemam želju vratiti se, jer kada za neku zemlju ostaviš svoju krv onda si doživotno povezan s tom zemljom”, zaključuje Balchin.