‘TUKLI SU NAS PODZEMNIM TELEFONSKIM KABELIMA, OČI ISPADAJU!’ Jedini preživio masakr u Dalju, počinitelji nisu nikada kažnjeni: ‘Uvukao sam se u jedan svinjac’

Autor: L.B.

U ranu zoru, tog 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane napale su Dalj, kao i šire područje Erduta te započele prodor u Dalj.

Uslijedio je ultimatum JNA i “teritorijalaca” koji su branitelje policijske postaje pozvali na predaju. No, oni su to odbili.

Ono što se potom dogodilo, bilo je kobno. Cijela zgrada policije, ali i veći dio Dalja, sravnjen je sa zemljom.





Žestoka i neravnopravna borba

Policajci Policijske postaje Dalj, s pripadnicima ZNG i Civilne zaštite te lokalnim stanovništvom, pokušali su obraniti mjesto odbivši ultimatum za bezuvjetnu predaju.

Iako izloženi stalnom granatiranju, hrabro su držali svoje položaje, međutim, brojniji i tehnički nadmoćniji neprijatelj tenkovima je i svim raspoloživim snagama krenuo prema policijskoj postaji.

Iako su hrvatski policajci, pripadnici ZNG i Civilne zaštite te mještani Dalja pružali snažan otpor, nisu uspjeli.

Žestoka i neravnopravna borba trajala je do trenutka kada je tenkovskim projektilom, iz smjera pravoslavne crkve, pogođena policijska postaja koja je pritom potpuno uništena.

Preživio je samo jedan policajac

Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni.

Pokolj u Dalju, preživio je samo pričuvni policajac Josip Čičak.









“Uvukao sam se u jedan svinjac. Nije bilo svinja, bile su neke stare stvari, ja sam se uspio sakriti. Poslije su oni došli u tu ulicu, odmah iza policije, 50 metara naprijed, došli su jesti. Sve sam ih vidio kroz fugne, a ne možeš ništa. Jednostavno nisam smio disati, a nisam ni znao u onom momentu da sam ranjen u glavu”, prepričao je Josip koji je dva dana poskrivećki promatrao neprijatelje:

“Nas je sila napala. Cijeli novosadski korpus iz Srbije, tako da nismo imali nikakve šanse, ali opet, nismo se htjeli predati jer onda bi bio masakr. Poslije, kad su tenkovi opalili u nas tri granate, jednostavno nismo imali šanse nikakve”, ispričao je Čičak za RTL.

Počinitelji nisu nikada kažnjeni

Na kraju su Josipa ipak ulovili i priveli bivši kolege policajci:









“Nedostajalo mi je jedno 50 metara da izađem iz sela i onda su me uhvatili, kiša je prestala. Uhvatili me moji kolege s kojima sam se družio. Poslije je došao i Arkan i ovaj i onaj i tako da jednostavno se ne možeš izvući. Onda su me tukli bez razloga. To su podzemni kabeli, oni telefonski. S tim su nas tukli, a ne znam što da kažem. Oči ispadaju”, rekao je Čičak koji je slobodu dočekao u razmjeni zarobljenika, dok počinitelji nikada nisu kažnjeni.

Službeni program obilježavanja 31. obljetnice stradavanja u Dalju počinje danas ujutro, spuštanjem vijenaca iz plovila u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koje je 1. kolovoza 1991. teglenicama prevezeno vodenim putem iz Aljmaša u Osijek.

Svetu misu zadušnicu za poginule hrvatske branitelje predvodit će vojni ordinarij, monsinjor Jure Bogdan, a na obilježavanju 31. godišnjice tragične pogibije hrvatskih branitelja sudjelovat će izaslanica potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova, državna tajnica Irena Petrijevčanin Vuksanović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.