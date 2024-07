Tuđman je želio upoznati nevjerojatnog Andabaka: ‘Lovac na tenkove’ nije znao promašiti metu

U Splitu je od oca Stjepana i majke Ruže 09. rujna 1956. rođen jedan od najvećih heroja Domovinskog rata – Andrija Andabak. Andrija je odrastao u Nuštru u kojem je završio osnovnu školu, dok je srednju Tehničku školu Ruđera Boškovića pohađao u Vinkovcima.

S Nadom Čović je 1980. godine zasnovao obitelj, godinu nakon toga zaposlio se u vukovarskom Vupiku te sa suprugom i dva sina Markom i Stjepanom nastavio život u Nuštru kojeg će ubrzo herojski i srčano braniti od neprijatelja. No, prije toga, Andrija koji je radio na u silosu održavanju vukovarske pekare, nije prestao odlaziti na posao čak ni u trenucima kada je krenulo razaranje toga grada.

Njegova supruga molila ga je da to ne čini, no on joj je kazivao “Nado, ljudi moraju imati kruha”. Ubrzo nakon toga, i njegov je Nuštar postao meta, a ponajviše centar mjesta u kojem je Andabak živio s obitelji, pa je shvatio da nema što čekati. Supruga i djeca su zajedno sa ostalim mještanima sve više počeli boraviti u podrumu, a Andrija se priključio 109. vinkovačkoj brigadi čiji su pripadnici odmah po dolasku maljutki – ostali zapanjeni njegovim vještinama, piše povijest.hr.

I Tuđman je htio upoznati nevjerojatnog vojnika

Naime, rukovati s protuoklopnim naoružanjem, Andrija Andabak naučio je kao ročnik JNA u Makedoniji, gdje je radio s raketama 9M14 Maljutka. Tako je već 28. rujna 1991. uništio prvo oklopno vozilo. Ubrzo nakon toga postalo je jasno kako je riječ o nevjerojatno hrabrom i preciznom vojniku koji bi iznimno rijetko promašio metu, pa su ga njegovi suborci prozvali “lovcem na tenkove”…

Andabak je svojim djelovanjem usporio neprijateljsko napredovanje na Nuštar uništivši dva tenka, a nakon 15 uništenih oklopnih ciljeva priče o njegovoj vojnoj spretnosti i sjajnim rezultatima na bojišnici dolaze do tadašnjeg hrvatskog vojnog vrha. Zbog svojih uspjeha postao je slavan i pozvan je čak i u Banske dvore kod predsjednika Franje Tuđmana, gdje su ga ugostili i generali Anton Tus i Janko Bobetko.

Rijetko viđena snimka na kojoj besprijekorno pogađa neprijateljski tenk, nastala je 31. prosinca 1991. godine. Andrijina akcija počinje na 4:20.









Nakon borbi za Nuštar, Ovaj nevjerojatno precizni ratnik neko je vrijeme radio kao instruktor na Vojnom učilištu u Zagrebu, ali kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini – za njega nije bilo dvojbe. Andabak je znao da će Hrvati u toj zemlji od njega imati koristi, pa se uputio u Bosansku Posavinu. Na žalost, sudbina je htjela da na današnji dan, 07. srpnja 1992. godine, herojski pogine kod sela Grk, no njegovi su uspjesi zauvijek upisani u povijest.

Zanimljivo je da je pokojni Andabak sve svoje pogotke uredno bilježio u jedan blok, pa se tako zna da je ukupno uništio 32 oklopna cilja, od čega čak 30 tenkova (14 tipa T-84 i 16 tipa M-55), jedno borbeno vozilo pješaštva i jedan oklopni transporter. Posmrtno je unaprijeđen u čin pukovnika. Odlikovan je Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, te Spomenicom Domovinskog rata. Danas se hrvatskim vojnicima dodjeljuje priznanje “Andrija Andabak” ako uspiju uništiti tri oklopna cilja ili više.









