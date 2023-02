‘TUĐMAN JE ZA SVE KRIV!’ Vođa srpske pobune danas mirno živi u Pakracu i šokira izjavama, reagirala povjesničarka: ‘Veliki manipulator. Ovo je istina o njemu’

Autor: Snježana Vučković

Najnoviji intervju s Veljkom Džakulom, čovjekom koji se već 1990. godine istakao kao lider Srpske demokratske stranke (SDS) u Pakracu i koji je s početkom 1992. napredovao na poziciju potpredsjednika vlade i ministra privrede tzv. Republike Srpske Krajine, dao je intrigantan intervju iz kojeg se dade iščitati da svoje stavove nije promijenio – niti milimetra.

Osim što Džakula još uvijek tvrdi da “nema za čime žaliti”, ovaj čovjek koji je za vrijeme rata stajao “uz bok” Hadžiću, Martiću i ostalim promicateljima velikosrpske ideje, i danas smatra da je razlog srpske pobune ponajviše uzrokovan agresivnom politikom Franje Tuđmana i HDZ-a tijekom 1990. i 1991. godine.

“Tuđman je vrlo agresivno krenuo na nas, uzrokovalo je odgovor Srba na terenu, odgovor koji je negdje bio i nekontroliran. Ali što drugo očekivati od ljudi kada ih netko preko noći počne omalovažavati?”, nevjerojatno konstatira za Globus.





Međutim, ovakve izjave Veljka Džakule uopće ne iznenađuju dr. sc. Janju Sekula Gibač, znanstvenu suradnicu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata koja je doktorirala i napisala knjigu o paradržavnoj tvorevini na području Zapadne Slavonije.

Povjesničarka: “Džakula je manipulator”

“Već dugi niz godina bavim se upravo ovim područjem i slijedom događaja koji su Zapadnu Slavoniju zahvatili Domovinskim ratom. U gotovo svakom dijelu nailazila sam na ime Veljka Džakule, obuhvaćala sam ga znanstvenim radovima i na različitim simpozijima. Riječ je o vrsnom manipulatoru koji je balansirao između hrvatske i srpske politike, a koji to čini danas”, doznajemo od dr. sc. Sekula Gibač.

Razgovarajući o “fenomenu Džakula”, objasnila je kojom formulom obmanjuje javnost:

“Uzima točne, povijesne podatke koje kronološki mijenja, stavlja ih u pogrešan kontekst i posve zamjenjuje teze. Točno mogu procijeniti u kojem su dijelu njegove izjave lažne, pa mi bude žao kada povremeno uspije izmanipulirati novinare, a samim time i čitatelje koji nisu posve upućeni u temu.”

O tome zašto je uspješan u tome, stručnjakinja nam odgovara:

“Politička platforma na kojoj je djelovao Veljko Džakula bila identična onoj ostalih krajinskih vođa, i zasnivala se na ideji stvaranja srpske paradržave u Hrvatskoj, koja će se zatim pripojiti proširenoj Srbiji. No, Džakula je bio daleko obrazovaniji i inteligentniji od Gorana Hadžića koji je bio skladištar i milicionera Milana Martića i shvaćao je da će se taj cilj daleko lakše postići vode li se, uz oružanu pobunu, paralelno i pregovori sa Zagrebom.”









Tražio da se vojnici “RSK” uvrste u registar branitelja

Naša sugovornica smatra poprilično drskim kriviti dr. Franju Tuđmana za “agresivnu politiku” jer je, tvrdi ova znanstvenica, Veljko Džakula od kolovoza 1990. godine osnivanjem “SAO Zapadne Slavonije” intenzivno radio na pripremi rata protiv Hrvatske. No, to je ne čudi obzirom na činjenicu da Džakula smatra kako bi bivše vojnike “RSK” koji nisu počinili ratne zločine, trebalo uvrstiti u registar branitelja. Sve svoje spoznaje, dr. sc. Sekula Gibač predstavila je u knjizi “Pobuna. Okupacija. Poraz. Zapadna Slavonija 1990. i 1991. godine”, a promocija će biti će 9. ožujka u Hrvatskom državnom arhivu.

“Ne bi me začudilo da se i Veljko Džakula pojavi na promociji. Riječ je o osobi koja sustavno igra svoju igru, a znalo se dogoditi da me i osobno nazove kako bi komentirao neke moje zaključke. To smatram poprilično odvažnim.”