TRI DESETLJEĆA BIO JE POD ZEMLJOM! Doznali smo tko je Tomislav čiji su ostaci pronađeni u Bogdanovcima

Autor: Snježana Vučković

Prošloga je tjedna na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu provedena završna identifikacija posmrtnih ostataka hrvatskog branitelja Tomislava Milića (1962.), nestalog tijekom Domovinskog rata 1991. godine i ekshumiranog iz pojedinačne grobnice u Bogdanovcima pokraj Vukovara.

Tko je bio Tomislav Milić?

Tomislav Milić bio je pripadnik 204. vukovarske brigade, u obranu Vukovara uključio se u svibnju 1991. godine kao pričuvni pripadnik hrvatskih obrambenih postrojbi. U obrani Vukovara sudjelovao je do njegove okupacije, a nestao je tijekom proboja na području Bogdanovaca u dobi od 29 godina.

O hrvatskom branitelju koji je ekshumiran nakon punih 30 godina, javnost nije doznala previše osim da je na identifikaciji bila nazočna njegova obitelj. Točnije, sin Damir i sestra Dragica. Tko je točno bio nesretni branitelj koji je pod zemljom bio tri desetljeća i u kojim je okolnostima nastradao, djelomično smo doznali od hrvatskog branitelja i bivšeg zatočenika srpskih logora, Ivice Jurčana iz Bogdanovaca:

“Kada sam čuo da je identificiran Tomislav Milić, pomislio sam na mog bivšeg kolegu s kojim sam prije rata radio na poljoprivrednom imanju Ovčara, a koja je naknadno postala najveće stratište Domovinskog rata. Pomislio sam da to može biti samo on, a naknadnom provjerom sam se i uvjerio”, kaže Jurčan, branitelj Bogdanovaca i pripadnik HOS-a koji je iz proboja izašao kao 100%-tni invalid.

“Po mojim spoznajama, ubijen je u kući”

“Bio je dobar i pošten čovjek… Tu i tamo smo znali popiti pivo i tako je bilo sve dok s Ovčare nije prešao u vulkanizersku radionicu na Sajmištu. Milićevi ostaci su pronađeni u Bogdanovcima, no po mojim spoznajama, on je zajedno sa bratom ubijen u svojoj vukovarskoj kući. To što je pronađen kilometrima dalje me ne čudi jer su oni tijela odvlačili i razbacivali na sve strane kako bi otežali identifikaciju”.

Naš sugovornik i sam je prošao strahovitu kalvariju kada je tijekom proboja 12 dana teško ranjen među leševima ležao u kukuruzištu i čekao pomoć. Posljednjeg dana polumrtvog našli su ga pripadnici JNA i odveli četnicima koji su ga, pak, nakon strašnog mučenja poslali u logor. Jurčan je razmijenjen sa teškim fizičkim posljedicama i trajnom invalidnošću, no pravo je čudo da se uopće vratio živ. Tomislav Milić koji nije bio te sreće, pokopan je na Memorijalnom groblju u Aleji hrvatskih branitelja u Vukovaru…