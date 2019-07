Treba li netko hrvatskoj javnosti ovo obrazložiti? Hrvatska braniteljica progovorila o zastrašujućoj nepravdi

Autor: Dnevno

Na adresu našega portala, ali i na adrese predstavnika vlasti doktorica Ljiljana Zmijanović uputila je otvoreno pismo, koje u potpunosti prenosimo.

Dr.sc. Ljiljana Zmijanović

OTVORENO PISMO

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, mr.sc. Andrej Plenković

Članovi Vlade Republike Hrvatske

Predsjednica Republike Hrvatske, mr.sc. Kolinda Grabar Kitarović

Predsjednik 9. saziva Hrvatskog Sabora, Gordan Jandroković

Poštovani,

Obraćam vam se kao znanstvenica akademskog stupnja doktora društvenih znanosti – polje ekonomija, s 17 objavljenih znanstvenih i stručnih radova, kao stručnjak u području upravljanja zaštićenim područjima s 12 godina rukovodećeg iskustva u NP Krka i dobivene 4 međunarodne nagrade i priznanja za rad u struci, sudionica brojnih projekata, studija, znanstvenih ekspedicija, ekoloških programa… Uz to, dragovoljac sam Domovinskog rata iz borbenog sektora s 482 dana rata, i to, nezaposlena. Ispunjavajući sve zakonom propisane uvjete, s takvim referencama prijavila sam se na natječaj za posao ravnatelja u NP Krka. Javnosti je poznat ovaj suspektan natječaj kojim je izabrana Ravnateljica NP Krka Nella Slavica, kandidat mjerljivo lošijih referenci, i ne samo to, kandidat koji valjda ne razumije da je plagiranje i prepisivanje nedopušteno.

Partitokracija klijentelističkog sustava provela je režim zapošljavanja koji je stručnjacima nejasan, a znanstvenoj javnosti stran. Referencama koje su mjerljive, najlošiji kandidat nudi se kao najpogodniji; zastrašujuće čak i onda kada se javno difamira i dokaže prepisana i plagirana ‘Koncepcija’ odabrane osobe ocjenjena najvišom ocjenom ’10’ od strane Povjerenstva. Prepisivanje i plagiranje je etički i moralno pogrešno i neprihvatljivo, a potpuno bizarno iz perspektive znanstvenog poimanja kvalitete, i konačno neizbrisiv dokaz i podsjetnik.

Takav eklatantan primjer nepotizma upravo se sublimirao u tome da se zaposli osoba koja je jasno i dokazano prepisala i plagirala temeljni dokument kojim predstavlja sebe,a danas predstavlja Park. Ukoliko se Ministarstvo bavi time da boduje i tako fingira kao bodovnu listu na osnovu onoga što je odabrana kandidatkinja iznijela kao svoju osnovnu viziju upravljanja parkom, onda u ovoj državi uistinu nema smisla, baš ništa. Zašto studirati, zašto magistrirati, zašto doktorirati…

Član Povjerenstva, sada u ulozi predstavnika Ministarstva, Igor Vuković kazuje kako je odabir ravnatelja od posebnog interesa RH!? Nije li njihova obveza bila prepoznati osobu koja je u svom radu nagrađivana međunarodnim nagradama, osobu koja je u polju ekonomije i upravljanja zaštićenim područjima magistrirala i doktorirala, osobi koja je svoju ljubav prema Domovini dokazala u Domovinskom ratu i osobi koja je svojim referencama kvalificiraniji kandidat, odnosno prepoznati prepisivanje i plagiranje.

Kada se društvu oduzme mogućnost raspravljanja i preispitivanja bilo koje teme, pa tako i kriterija odabira, stručnosti i kvalifikacija Povjerenstva, suštinski se oduzima demokracija. Demokracija ne kao suhoparni pojam, već istinsko pravo svakog građana na izbor i njegovo pravo da uživa slobode koje mu jamči njegova država. Kada govorimo o pravima koja proizlaze za sve nas kao njezine državljane, onda ću spomenuti pravo na rad i slobodu govora i izražavanja misli. Kada govorimo o pravu na rad, ustavnoj kategoriji, tada je Ministarstvo uskratilo na grub način pravo na rad meni kao nezaposlenom hrvatskom branitelju, doktoru znanosti; jer mi nije dalo niti jednog suvislog slova obrazloženja zašto nisam primljena na taj posao.

Znači li to da kada politiku vodi šef Županijskog HDZ-a Nediljko Dujić ili zdušno brani izbor ravnateljice sada već bivši ministar Kušćević…posve nebitno, da smo lišeni elementarnih prava! Neka me demantira gospodin Dujić, kojemu je Zakon o hrvatskim braniteljima ‘malo nelogičan’, da nema nikakve veze s izborom ravnatelja NP Krka! Nije gospodin Dujić pak jedini koji se okušao u ‘ekspertizi’ Zakona o hrvatskim braniteljima, svoj osvrt je dala i ravnateljica NP Krka Nella Slavica, kada kaže: „Očigledna omaška u pisanju teksta natječaja glede pozivanja na Zakon o hrvatskim braniteljima…“ Čemu zapravo služi Zakon o hrvatskim braniteljima!? Još pogubnije, stvara se percepcija u društvu o ‘povlaštenima’, a istina je dijametralno suprotna.

Trebao bi netko hrvatskoj javnosti suvislo obrazložiti svaki natječaj koji nije pošten, a pri čemu su oštećeni hrvatski branitelji i drugi koji su trebali biti odabrani po sili zakona. Čemu se čudimo strašnim podjelama u društvu, političkim, ekonomskim…koje su generirane samo i isključivo činjenicom nedostatka etičnosti i morala u društvu.

Parafrazirajući latinsku sentencu ‘ex nihilo nihil fit’, od ničega ništa, završavam misao poručujući svima, ali baš svima; nepravda je nemoral, ako je jednom onda je slučaj, ako je dvaput onda je opasan presedan, ako je triput postaje zakonitost. Priča o zakonitosti, pravednosti…nije priča samo za sebe, ona ima svoj smisao, svoje protagoniste. Onaj tko govori, govori za sebe, a svatko bi trebao procijeniti govori li i za njega.

Dr.sc. Ljiljana Zmijanović