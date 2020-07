TRAŽITE POSAO? MORH raspisao natječaj: Pogledajte koga sve zapošljavaju!

Autor: Dnevno

Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za zapošljavanje liječnika, zubara, veterinara, psihologa, pravnika i IT stručnjaka, odnosno za 34 kandidata za časnike.

Traže ukupno do 15 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, do dva doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava i do deset kandidata za popunu roda veze, tj. IT stručnjaka: stručnog prvostupnika, sveučilišnog prvostupnika stručnog specijalistu, magistra inženjera i sveučilišnog magistra.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu RH i dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana.

Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost. Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnik, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.