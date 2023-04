TRAŽI SE REHABILITACIJA ZA UTAMNIČENOG HRVATA! Uzrok smrti srpske žrtve nepoznat? ‘Ni žena koja je bila svjedok ubojstva nije prepoznala Marića’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Slučaj Veljka Marića, pripadnika hrvatskih oružanih postrojbi, koji je u Srbiji pravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina u selu Rastovac u listopadu 1991., za članove Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.) – nije gotov.

Podsjetimo, Marić je u Srbiji osuđen za slučaj koji se dogodio u Hrvatskoj, pa je tako RH više puta tražila da joj se ustupi kazneni postupak kako bi kaznu izdržavao u Hrvatskoj, u čemu je nakon dugih pregovora i uspjela.

“Tu kaznu bez prosvjeda i bez nekog većeg zalaganja za hrvatskog branitelja, dragovoljca, priznalo je i hrvatsko pravosuđe. Nakon šest godina provedenih u srbijanskim zatvorima ‘veliki uspjeh’ naše diplomacije je bio da je zatvor u Beogradu zamijenio – zatvorom u Glini”, kaže predsjednik udruge Mladen Pavković koji je o slučaju Marić objavio dvije knjige prepune dokumenata.





Optužnica spominje “ratni sukob”. Zašto se, onda, sudilo u Srbiji?

On ustraje da se po tim dokumentima “jasno vidi u kojima se i te kako vidi da je osuđen bez dokaza, odnosno da nije imao pošteno suđenje, a o čemu pravni stručnjaci nisu uopće raspravljali”.

“U optužnici Veljka Marića možete pročitati kakav se ratni sukob u rujnu i listopadu 1991. vodio u Hrvatskoj. O tome nitko ne govori. Zbog čega? Dakle, tužitelj za ratne zločine Republike Srbije Vladimir Vukčević u Optužnici je napisao da se u Hrvatskoj u to vrijeme odvijao oružani sukob između hrvatskih snaga i Teritorijalne obrane (TO). Zbog čega to nitko ne demantira? Jer ako je to tako, a prema srbijanskoj optužnici i jest, onda Veljko Marić nije mogao biti suđen u Srbiji, što znači da ga je trebalo odmah osloboditi“, kaže Pavković.

Supruga žrtve ga nije prepoznala

Osim toga, Pavković ističe kako je jedini svjedok ubojstva Petra Slijepčevića bila njegova supruga koja Marića nikada nije optužila za ubojstvo niti je u njega uprla prstom jer nije mogla sa sigurnošću tvrditi da je to on.

“Osuđen je zbog izjava dvojice branitelja koji su tada bili u Rastovcu. Jedan od njih je rekao kako je na cesti našao vojničku kapu, koja je navodno ispala u dvorištu obiteljske kuće ubijenog, a tamo ju je navodno bacila supruga ubijenog. Na toj kapi nije bilo nikakvih posebnih oznaka, pa nije jasno kako je on među tisućama znao da pripada Veljku Mariću. Da sve bude još nevjerojatnije, ispričao je kako mu je odnio tu kapu, ali Marić je rekao da nije njegova. Svi ostali koji su ispitani u svezi ovog slučaja nisu ništa vidjeli, ali su tu i tamo nešto čuli.

Svjedoci koje je predlagala Marićeva obrana, naravno, nisu dobili riječ.”

Na tijelu nije bilo strijelnih ozljeda

Pavković napominje i vro intrigantan detalj iz zapisnika o ekshumaciji i obdukciji pok. Slijepčević Petra obavljenog 2010. godine.

“Proizlazi da je mrtvo telo pokojnika potpuno skeletirano i da je bez imalo ostataka nekih tkiva i organa. Na nađenim kostima nema znakova strelnih povreda ni tragova mehaničkih ozleda, tako da je uzrok smrti nepoznat.”









Pavković je šokiran što je ovu optužnicu Vladimir Vukčević, tužitelj za ratne zločine Republike Srbije, uopće potpisao, a Hrvatska bespogovorno prihvatila:

“Ako nema dokaza, a u ovom slučaju ih doista nije bilo, zbog lažnih optužbi i totalno krivog predstavljanja sukoba na ovom području, Veljko Marić trebao je već davno izaći iz zatvora. Također je nevjerojatna činjenica, koju je neprestano spominjala Marijana Petir, da Marić nije uhićen već jednostavno otet, tim više što za njim nije bila raspisana nikakva tjeralica.”

“Tražimo rehabilitaciju Veljka Marića”

Zbog svega navedenog, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.) predlaže da se hrvatski branitelj Veljko Marić, kojeg hrvatska država tereti i za plaćanje velikih troškova obitelji ubijenoga, – pod hitno rehabilitira.









“Sramna je šutnja o ovom slučaju mnogih u Hrvatskoj, od dijela branitelja, generala pa do pravosuđa”, dodaju na kraju.