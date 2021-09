TRAGIČAN PAD SA SABORSKIH STEPENICA: Na današnji dan preminuo Vice Vukov

Autor: S.V.

Na današnji dan, 24. rujna 2008. godine, preminuo je jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača Vice Vukov.

Vukov je od rane mladosti imao problema s komunističkim vlastima, pa je tako u svojoj 17. godini izbačen iz gimnazije zbog toga jer je revoluciju u Rusiji iz 1917. godine nazvao – pobunom.

Vukov, koji je bio podrijetlom s otoka Zlarina kraj Šibenika, naobrazbu je nastavio upisom na zagrebački Filozofski fakultet, no ubrzo je započeo sa svojom glazbenom karijerom. Jugoslaviju je na Euroviziji predstavljao dva puta: 1963. u Londonu i 1965. u Napulju. Bio je sudionik Hrvatskog proljeća i vjerojatno bi bio uhićen da u doba gušenja pokreta nije bio na turneji po Australiji. Od tamo je otišao u Pariz u kojem je ostao pet godina, diplomiravši na Institutu za međunarodne studije.

Tragičan kraj slavnog pjevača

Po povratku u Hrvatsku 1976. godine završio je studij filozofije i talijanskog na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te se zaposlio u Nakladnom zavodu Matice hrvatske. No, Glazbeni nastupi bili su mu onemogućeni sve do 1989. godine kada upoznaje predsjednika Franju Tuđmana s kojim dijeli oduševljenje zbog stvaranja nove države. Ubrzo se sa Tuđmanom razišao u stavovima, pa političku sreću traži najprije u HNS-u, a potom u SDP-u. U 2003. godini postaje saborski zastupnik, no u tome je uživao tek dvije godine… Nakon pada na saborskim stepenicama 2005. pao je u komu iz koje se više nije probudio. Nakon 34 mjeseca borbe za život preminuo je na današnji dan u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici, kamo je premješten iz bolnice Sestara milosrdnica.