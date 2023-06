Totalni potres! Nedžad je razarao Vukovar? Još jedan bošnjački general s kaznenom prijavom bio u RH na Dan državnosti

Javnost je ovih dana uzdrmala vijest o susretu članova Udruge generala Armije BiH sa pojedinim generalima iz Hrvatskog generalskog zbora među kojima je bio i predsjednik Marinko Krešić. Sam sastanak u smislu suradnje i razmjene iskustava koji se dogodio na Dan državnosti nije bio sporan, ali detalji poput činjenice da se susret dogodio u Mešihatu islamske zajednice, a ne u prostorima HGZ-a, bez hrvatske zastave i grba – mnogima nisu “sjeli.”

Najprije drama zbog generala Džemala Merdana

No, sve to prošlo bi neosjetno da se u delegaciji bošnjačkih generala nije pojavio Džemal Merdan protiv kojeg je zbog sumnje za ratne zločine protiv Hrvata u BiH tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske Dinku Cvitanu podnesena kaznena prijava, a što je u Hrvatskoj izazvalo pravu buru reakcija.

U tom kontekstu citira se i njegova zapovijed od 22. prosinca 1993. uoči napada na Srednju Bosnu: “Uništiti živu silu, uključivo žene, djecu i starce na prostoru Novog Travnika, Nove Bile, Viteza Busovača rad ispajanja s muslimanskom enklavom Stari Vitez – Kruščica. U tu svrhu upotrijebiti sva raspoloživa ariteljerijska sredstava, pješadiju i kemijska sredstava i sve dobrovoljce iz islamskih zemalja u slavu uzvišenog All’aha dž.”





Potres u Hrvatskom generalskom zboru

Druženje naših generala sa bošnjačkim generalom protiv kojeg je podnesena prijava za ratni zločin protiv Hrvata, dovela je do opće nevjerice u javnosti i popriličnog nereda u redovima HGZ-a. Poznato je da su se zbog svega 12-torica hrvatskih generala javno ogradila od tog susreta, a u ovoj se udruzi priprema i velika skupština do kojoj će, sasvim je izvjesno, doći do nekih izmjena pri čemu se najglasnije govori o smjeni predsjednika Marinka Krešića.

U posjeti bio i Nedžad Ajnadžić protiv kojeg je podnesena prijava za razaranje Vukovara

Naš portal, međutim, dolazi do još poraznije informacije… Među generalima Armije BiH koji su posjetili Zagreb, bio je i general Nedžad Ajnadžić, ratni komadant 1. korpusa Armije BiH protiv kojeg je također 2017. podnesena kaznena prijava za zločin koji će ovdašnjim Hrvatima pasti još teže. Naši izvori iz braniteljskih udruga BiH kažu kako se Ajnadića, naime, sumnjiči za razaranje Vukovara…

Predstavnici hrvatskih udruga koje su proistekle iz Domovinskog rata u BiH 2017. godine dostavile su Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kaznene prijave u kojima su detaljno opisani zločini za koji se terete navedene osobe. a među kojima je i Nedžad Ajnadžić. O tome su svojedobno objavili brojni mediji, među kojima i Jutarnji list, a zanimljivo je kako ovom umirovljenom generalu Armije BiH, dolazak na druženje sa hrvatskim generalima nije bio njegov prvi posjet Hrvatskoj. Unatoč kaznenoj prijavi za ratni zločin razaranja Vukovara i bez straha od reakcije DORH-a, Ajnadžić je prije pet godina kao načelnik Općine Centar Sarajevo posjetio pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića:

Druženje s Bandićem

“Stvaranjem partnerskih odnosa između gradova omogućava se brz transfer znanja i iskustava. Budućnost Europe je u suradnji gradova i unapređenju njihovih, prije svega ekonomskih i kulturnih odnosa”, istakao je tada Ajnadžić koji je dužnost načelnika Općine Centar Sarajevo prestao obnašati 2020. godine, aludirajući na dobre odnose sa Hrvatskom, iako je njegovo ime na kaznenoj prijavi protiv agresije na istu tu zemlju.

Što se tiče same kaznene prijave za razaranje Vukovara, Ajnadžić je svojedobno sve negirao i to putem društvene mreže: