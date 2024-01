Totalni kaos u hrvatskom pravoslavlju, nastala svađa oko datuma proslave Božića

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Srpska pravoslavna crkva proslavila Božić (a i Badnjak domjenkom u organizaciji SNV-a) i nakon što hrvatski branitelj Predrag Mišić sa članovima svoje Udruge Hrvatski pravoslavni centar isti zaj Božić odvojeno obilježio u Dicmi pokraj Splita, sada se javila i (doduše još uvijek nepriznata) Hrvatska pravoslavna crkva.

Njezin arhiepiskop Aleksandar u vrlo kritičnom priopćenju naglašava kako je pravoslavni Božić obilježila 25. prosinca.

Pravoslavni Božić u Hrvatskoj na tri adrese

“Jedini koji slave Božić 7. siječnja (unatoč tomu što je i u njihovim crkvenim knjigama Božić na nadnevak 25. prosinca) su dvije shizmatičke PC – Ruska i Srpska”, kaže u dopisu.

Dodaju kako su u više smo navrata u pisali da proslava Božića 7. siječnja nije niti u hrvatskoj, niti u srpskoj nego u jugoslavenskoj tradiciji.

“Oni pismeni, koji su naše članke pročitali shvatili su o čemu je riječ. A svi ostali (pa i cijeli državni vrh RH) govore o proslavi ‘pravoslavnog’ Božića 7. siječnja. Nije bitno da sam pojam pravoslavni Božić ne postoji jer ne slave ga ni svi pravoslavci na isti nadnevak”.

HPC kritizira medije koji su popratili domjenje

Žale se i na hrvatske medije koji nisu primijetili kako je HPC proslavila Božić 25. prosinca 2023. i Bogojavljanje 6. siječnja 2024.:

“Uporno pišu o nekim domjencima povodom ‘pravoslavnog’ Badnjaka uoči nadolazećeg ‘pravoslavnog’ Božića. Vjernici znaju da je zadnji dan prije Božića po bilo kojem kalendaru strogi post kad se ne smije skoro ništa jesti, nikako piti alkohol ili sudjelovati u nekim veselicama jer se mora molitveno pripremiti za božićnu liturgiju. Mi se izbjegavamo oglašavati o političkim događajima, ali su ovih dana baš oni, koji jesu vjernici od nas to zatražili jer su bili zbunjeni povodom najavljenih domjenaka uoči ‘pravoslavnog’ Božića”.









HPC se tako požalio na domjenak u organizaciji Srpskog narodnog vijeća na kojem je bio prisutan i pakrački episkop Jovan, ali im je osobito zasmetao domjenak Predraga Mišića za kojega tvrde da je “ukrao šou svom uzoru Miloradu Pupovcu”:

Napad na Predraga Mišića

“Mišić je nedavno uglednom dobrotvoru iz Australije rekao da je on već registrirao HPC (u stvarnosti je osnovao Udrugu Hrvatski pravoslavni centar – UHPC) što ja, Hrvatski arhiepiskop Aleksandar ne želim učiniti. Na taj domjenak mi nismo pozvani, a sve i da jesmo, uz najbolju volju ne bi se mogli na njega odazvati. Razlozi za to su sljedeći: HPC se davno odlučila za potrebe nepomičnih blagdana prihvatiti ispravljeni Julijanski kalendar, čiji je autor Hrvat pravoslavne vjere Milutin Milanković (Milankovićev kalendar), koji je u istu svrhu prihvaćen i od većine pravoslavnih crkvi. Po tom kalendaru Božić istovremeno slave i Carigradski patrijarh i rimski Papa, pa tako i HPC, što znači da je za nas Badnjak (i Božić) već prošao. Kad slave shizmatički Rusi i svetosavci, nas se ne tiče. Drugo, što je važnije, je to da je taj dan strogi post, što znači da nema nikakvog slavlja tog dana jer je on priprema za božićno slavlje.”









arhiepiskop Aleksandar kaže da je 2016. povodom podnošenja zahtjeva za upis u Evidenciju vjerskih zajednica RH započeo prikupljati potpise, te da je Mišić tom prilikom odbio prikupljati potpise u Vukovaru rekavši da “strahuje da će ga ubiti.”

Kažu da je HPC nezaobilazan faktor

“Ne samo da nije prikupio ni jedan potpis, nego se nije ni sam usudio potpisati. Mišić, koji nikad nije bio član HPC iznenada se prije godinu i pol ohrabrio i objavio da počinje prikupljati svećenike, koje će on sam educirati. Kako će to on, koji po struci izgleda zidar učiniti nije jasno, ali ga nitko ni ne pita. Možda će Hrvatska ući u svjetovnu povijest kad njoj građevinac stvori crkvu? Sad je Mišić najavio kako će se on odvojiti od SPC što implicira da je on još uvijek jedan od članova te tzv. SPC u Hrvatskoj.”

Zajedničko za oba domjenka je, navodi se u priopćenju, “to da im se je odazvao cijeli hrvatski državni vrh”

“Svi oni koji nisu znali pročitati moje članke o crkvenom kalendaru a izgleda nisu niti vjernici kad se odazivaju na poziv na banket na dan kad je strogi post. Pripadnici tog hrvatskog državnog vrha dobro znaju da je postojeća HPC postala nezaobilazni faktor, još više nakon presude VUS-a u njenu korist protiv nezakonite negativne odluku MPU. Sve njih smo godinama redovito pozivali na blagdanske liturgije, ali nikad se nisu odazvali – na liturgiju ne, ali na banket, gdje se jede i pije – da!”, zaključuju iz HPC-a u svom dopisu.