To još nitko nije rekao: ‘Za mene u ovoj zemlji ima mjesta samo za jednu zastavu’

Autor: I.G.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović uputio je apel Iranu da prizna Izrael, te je istovremeno pozvao Izrael da prizna Palestinu. Milanović je naglasio važnost mira i suzdržanosti u kontekstu eskalacije nasilja koju je pokrenuo Hamas u Izraelu, pri čemu se bilježi neprestani porast broja žrtava.

“Mogu ponoviti ono što sam rekao iranskom predsjedniku, s kojim sam se ipak susreo u New Yorku, da bi bilo dobro, pravedno i logično da priznaju Izrael”, rekao je Milanović novinarima, dodajući da bi bilo dobro i da Izrael prizna palestinsku državu.

Međutim, Milanović izražava sumnju u ostvarivost takvog ishoda.

‘Nadam se da među žrtvama nema Hrvata’

“Ali to se neće dogoditi što god mi govorili, kakvu god podršku pružali danas ovima ili onima, čije god zastave mi vješali. Za mene u ovoj zemlji ima mjesta samo za jednu zastavu, a to je hrvatska zastava, a sve druge mogu biti samo pola koplja ispod, ali ne na istoj razini. Ni EU ni NATO, neka budu tu, ali to nije ista razina, a posebno zastave trećih država”, dodao je Milanović.

Hrvatski predsjednik izrazio je nadu da među žrtvama nema Hrvata te osudio ubijanje civila.

‘Pozivam na mir i suzdržanost’

“Pozivam na mir i suzdržanost jer ovo što gledamo je stravično (…) To ne gledamo u Ukrajini, ni jedne minute to nismo gledali. Izrael će uzvratiti na napredniji način, poginut će još više ljudi”, kazao je hrvatski predsjednik.

Podsjetimo, Iran, saveznik Hamasa i neprijatelj Izraela i Saudijske Arabije, čestitao je Hamasu na “herojskoj ofenzivi”. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je “Izrael u ratu” i da će to “biti dug i težak rat” protiv Hamasa.