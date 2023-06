Tko je oficir JNA zbog kojeg je zaplakao? Kandidat Večere za 5 potresao ratnom pričom

Autor: Dnevno.hr/S.V.

RTL-ov kulinarski šou “Večera za 5” ovoga tjedna posebno briljira sa epizodama u kojima se svi kandidati međusobno poznaju. To nije osobito čudno, obzirom da su svi stanovnici otoka Žirja koji ukupno broji oko stotinjak ljudi.

Krešimir Skočić, Marijan Mikšić, njegova sestra Svjetlana Bilan, Oliva Mučić i Dragutin Mrvica koji su se prijavili po međusobnom dogovoru, prve su večere sjajno odradili, a nisu štedjeli ni na međusobnim ocjenjivanjima.

Dragutinu drhtao glas dok je pričao o ratu: “Uvik je ovako…”

Svaki od ovih kandidata, kroz pripremu večere ispričao je i pokoju životnu anegdotu, no priča hrvatskog branitelja Dragutina Mrvice – bila je posebno dojmljiva. On se, pokazujući ratnu fotografiju, prisjetio šačice svojih otočana u maskirnim uniformama među kojima je bio i on, a koji su tijekom Domovinskog rata odigrali iznimno važnu ulogu. Mnogi povjesničari će čak reći, “uloga branitelja sa otoka Žirja nije bila samo važna – ona je bila presudna u obrani Šibenika.”





Govoreći o tom periodu, kandidatu Dragutinu je drhtao glas, a nakon što je zaplakao, ispričao je da je “uvik ovako” kada govori o danima ponosa i slave. Pokazujući suborce sa fotografije, Dragutin je posebno emotivno govorio o jedinom pripadniku JNA koji je tada stao na stranu Hrvata. Riječ je, doznajemo, o oficiru JNA Željku Batiću koji je, iako pravoslavne vjeroispovijesti – svojom prelaskom u braniteljske redove Žirja, gotovo spasio Šibenik od potpune okupacije.

Batić prešao na hrvatsku stranu

Naime, poznato je kako je Šibenik u vrijeme “Rujanskog rata” prolazio pakao svih vrsta koje su priredili JNA i srpska paravojska. Dana 16. rujna na Šibenskom mostu pojavio se neprijatelj s 40 tenkova i drugih vojnih vozila, te uz brojnu pješadiju tadašnje JNA koja je na Šibenik i Vodice navalila svim raspoloživim sredstvima. Nastao je kaos i činilo se kako hrvatskim snagama baš ništa neće ići na ruku. JNA se držala pretpostavke kako su svi njihovi punktovi raspoloživi za presijecanje Hrvatske na dva dijela, pa su bili sigurni kako mogu računati na svoju bitnicu na Žirju (topnička vojna jedinica sastavljena od topničkog oružja), kojom je tada zapovijedao oficir JNA Željko Baltić.

Zavaravao JNA do posljednjeg trenutka

Idućih dana započeo je napad na grad i tenkovi su krenuli preko šibenskog mosta, no žestoka topnička paljba sa Žirja uspjela je spriječiti pad grada.

Međutim, ono što JNA nije znala jest da je Baltić dva dana prije definirao suradnju sa hrvatskom stranom, predao ključeve vojnih zgrada na Žirju Kriznom štabu, otišao u Policijsku upravu u Šibeniku i tiho prešao stranu Hrvata. Ali, to nije sve! Baltić je nastavio zavaravati JNA šaljući i dalje lažne izvještaje sa Žirja sve do zadnjeg trenutka. Danas je jedan od heroja Domovinskog rata.