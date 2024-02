Prepoznajete li gospodina sa slike? Teške 1991. godine bio je otrov za vukovarske četnike

Autor: Snježana Vučković

Brojne slike, prizori i video isječci s vukovarske bojišnice iz ’91. svjedoče o hrabrom, naoružanom branitelju u maskirnoj uniforni s crnom trakom oko glave. Jedna od onih fotografija na koju smo svi barem jednom naletjeli i koja je u vrijeme obljetnice pada Vukovara vrlo eksponirana je ova koja ovog branitelja prikazuje u jednoj kući dok se iza njega vidi plamteća zgrada.

S druge strane, svi su čuli za vukovarskog heroja Viktorina Jurića Pašu, no rijetki ga mogu spojiti sa ratnim fotografijama i onima iz današnjeg doba. Paša je, naime, jedan od onih branitelja koje je teško zamisliti u ulozi heroja koji tvrdoglavo i po cijenu života pokušava obraniti Sajmište, a upravo to je činio sa svojim suborcima iz HOS-a…

Tome da je jedan od najcjenjenijih sudionika obrane Vukovara, svjedoče stotine čestitki koje Paša prima na današnji rođendan, a iz kojih se može iščitati veliko poštovanje prema čovjeku kojeg bi bilo najbolje opisati “gospodinom ratovanja”.

Viktorin Jurić Paša rođen je u Bosansko-hercegovačkom mjestu Drijenča, no Domovinski rat ga je zatekao u Beču iz kojeg je kao dragovoljac došao ravno na karlovačku bojišnicu. Nakon toga, zajedno sa postrojbom HOS čiji je bio pripadnik, Jurić odlazi u Vukovar gdje sudjeluje u slavnoj i upornoj obrani Sajmišta. Paša je već tada važio za iznimno odvažnog ratnika, a to je nakon mučnog proboja u kojem je desecima kilometara nosio ranjenika, dokazao odlaskom u rodnu BiH kako bi se priključio obrani svog rodnog kraja. U jednoj od akcija, Paša je stao na minu i ostao bez noge…

“Preuzeo sam od njega ranjenika i stavio ga sebi na leđa, on je držao pušku. No, već nakon 200 metara noge su mi otežale zbog blatne slavonske ravnice. Zbog blata u koje su mi upadale čizme i koje se lijepilo po njima, imao sam osjećaj da mi je svaka noga teška 100 kila. Bilo je užasno teško kretati se, onako umoran i neishranjen. Od mojih 100 do 105 kila, ja sam iz Vukovara izašao sa nekih 73, 74 kilograma”, rekao je u knjizi Damira Markuša “58 – HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca”.

“Želio sam Nicoliera nositi u proboj”

Iako svoja ratna sjećanja rijetko dijeli, njegove objave o Vukovaru i Sajmištu jedne su od najživopisnijih i najdojmljivijih:

“Zlatko baca bombe, jedna, druga, peta, jauci krici sve gledamo to je tu, tu na 5-6 metara. Vrt ima onu mrežu žicu za čuvanje pilića, nisu mogli od straha da to preskoče nego su tu žicu ispred sebe nosili. Opet rafali, krici, dim, miris smrti, miris dima i to tako traje. Novi četnici dolaze, nas ostaje sve manje i manje. Svaki put kada nosimo našega prijatelja, odlazi jedan dio nas.”









Zadnjih je dana, kaže, mrtvih na sve strane i mrtve civila više nitko ne sklanja: “Sa ulice osjećam kraj. Pitam se jesmo li izdani… Obilazim našeg hosovca francuza Jeana Michela, govorim mu na slabom engleskom i njemačkom da noćas idemo u proboj i da bi ga ja nosio. Imao je 48 kila. Odgovara mi on ‘No, no Paša! No problem, Non, non Pacha, conventions de Geneve’… Krivim sebe što nisam bio uporniji. Mislim da bi ga mogao nositi i spasiti…”, jedan je od njegovih osvrta na dane pakla.









Za Viktorina Jurića, ovo su sada samo sjećanja kojih se prisjeti u posebnim prigodama. Umirovljeničke dane mirno provodi sa svojom obitelji u Pazinu.