TENKIST JE POSLIJE POSTAO BRANITELJ: ‘Zgazio sam fiću pod prijetnjom pištoljem’

Autor: Snježana Vučković

Branko Breškić te je vruće lipanjske večeri 1991. godine na benzinskoj crpki blizu kobnog križanja točio gorivo u svog crvenog, limenog ljubimca. Upravo on je osoba koja nije niti malo dvojila kada je ugledala jureći tenk. Svog malog crvenog fiću parkirao je nasred prometnice i mirno odšetao. Sve ostalo je povijest…

Nevjerojatni detalji događaja

Dio ove povijesne priče je i činjenica da je Branko 1995. godine od grada Osijeka u znak zahvale zbog herojskog čina, na poklon dobio crvenog Golfa. Osim toga, HRT koji je snimio trenutak koji je do danas ostao simbolom otpora slabijeg nad nadmoćnim, upriličio je susret Branka i vozača tenka, Josipa Ilića iz Županje, koji je pregazio fiću. Ilić je tada ispričao kako to nije želio učiniti, te kako je do toga došlo pod prijetnjom životom kada mu je kao ročniku JNA zapovjednik u leđa uperio pištolj i zaderao se “Po gasu!”. Nakon ovoga susreta i upoznavanja, vozač fiće i vozač tenka – postali su prijatelji.

Slabo je poznato da je Josip poslije ovoga incidenta pobjegao iz JNA te je, kao i Branko, bio u 3. gardijskoj brigadi. Na žalost, njihovo prijateljstvo nije dugo trajalo. Branko je poginuo u prometnoj nesreći 2001. u 41. godini, a Josip je umro 2010. u 38 godini života.

Ovome događaju prethodilo je razdruženje Hrvatske od SFRJ koje se dogodilo dva dana ranije.

Što je naljutilo JNA?

Istoga dana je “Velika narodna skupština Srba iz Slavonije, Baranje i zapadnog Srema” na sjednici u Borovom Selu donijela “Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u jugoslavenskoj državnoj zajednici” u kojoj stoji da “danom otcjepljenja odnosno razdruživanja Hrvatske, srpski narod i dijelovi drugih naroda i nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema ostaju u zajedničkoj državi srpskog naroda i drugih jugoslavenskih naroda koji se opredijele za takvu državnu zfajednicu«, te da ta odluka »stupa na snagu danom otcjepljenja, odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije”.

Da bi Hrvati ovu velikosrpsku ideju shvatili za ozbiljno, JNA je u samom startu pokazala za čiju se stranu opredijelila, pa se tog dana u Osijeku iz vojarni pucalo po koloni osobnih vozila u prolazu (ranjeno 16 civila). Pucala je i po autobusu (ranjeno 7 civila) i po bolnici, a u večernjim satima, oko 19.30 četiri su tenka divljala osječkim ulicama kada su uništena 2 automobila. Jedan od njih bio je – crveni fićo…